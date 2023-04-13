Yalı Çapkını'nın 28. bölümde neler olacak? Seyran'ı bekleyen sürpriz

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 14 Nisan Cuma akşamı 28. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Kazım’ın Ferit’le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır.
Abidin, işi bıraktığını ve Ferit’le olanları Suna’ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.
Ferit’ten sonra Seyran da Suna ile Abidin’i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık’ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.
Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran’ı ise bir sürpriz beklemektedir.
Halis Ağa’nın Kazım’a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder.
Ferit’i ise birden fazla tehlike beklemektedir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.