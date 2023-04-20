Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 21 Nisan Cuma akşamı 29. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 21 Nisan Cuma akşamı 29. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 2

Ferit; Suna’dan Kazım’ın Seyran’ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. 

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 3

Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit’in peşinden gider. 

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 4

Ferit, Abidin’le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit’in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım’ın evinde alır. 

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 5

Öte yandan Zerrin Kazım’la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. 

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 6

Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. 

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 7

Saffet, Suna’yla evleneceği için çok mutludur ve Suna’yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. 

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 8

Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 9

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı - 10

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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