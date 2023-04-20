Yalı Çapkını'nın 29. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in karar anı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 21 Nisan Cuma akşamı 29. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Ferit; Suna’dan Kazım’ın Seyran’ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar.
Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit’in peşinden gider.
Ferit, Abidin’le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit’in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım’ın evinde alır.
Öte yandan Zerrin Kazım’la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder.
Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.
Saffet, Suna’yla evleneceği için çok mutludur ve Suna’yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır.
Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.