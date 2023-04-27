Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 28 Nisan Cuma akşamı 30. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 28 Nisan Cuma akşamı 30. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 2

Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran’ı kovmaktan beter eder.

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 3

Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran’ı alırlar.

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 4

 Tarık’ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder. 

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 5

Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan’la tartışır.

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 6

Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit’in halini gören İfakat, Zerrin’e haber vermekte gecikmez. 

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 7

Zerrin ise Pelin’i Ferit’in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran’ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır. 

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 8

Saffet’le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit’in gece çıkması başına dert olurken, Seyran’ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 9

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın 30. bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmeyen cevap - 10

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor

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