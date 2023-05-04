Yalı Çapkını'nın 31. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran boşanacak mı?

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 5 Mayıs Cuma akşamı 31. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Pelin’e evlenme teklifi eden Ferit’i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez.
Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar.
Seyran ise Ferit’in Pelin’le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran’dan eksik etmez.
Seyran’ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım’ın kafasını karıştırınca Hattuç’tan konuya el atmasını ister.
Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit’le Pelin konusunda yüzleşir.
Suna’ya gelinlik bakmaya gidilir.
Saffet Ağa, Kazım’a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran’ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.