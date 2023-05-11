Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 12 Mayıs Cuma akşamı 32. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir.
Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur.
Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.
Suna ve Saffet’in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.
Tarık ise Seyran’la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır.
Öte yandan Ferit, Abidin’e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar.
Abidin’in beklenmedik hamlesi ise Ferit’i endişelendirir ve harekete geçirir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.