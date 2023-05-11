Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 12 Mayıs Cuma akşamı 32. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 12 Mayıs Cuma akşamı 32. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 2

Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir. 

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 3

Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur. 

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 4

Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. 

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 5

Suna ve Saffet’in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. 

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 6

Tarık ise Seyran’la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. 

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 7

Öte yandan Ferit, Abidin’e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar.

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 8

Abidin’in beklenmedik hamlesi ise Ferit’i endişelendirir ve harekete geçirir.

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 9

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle - 10

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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