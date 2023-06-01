Yalı Çapkını'nın 35. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit kaçabilecek mi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle 2 Haziran Cuma akşamı Star’da ekrana geliyor.
2 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;
Seyran’ı Ferit’ten koparan Kazım, soluğu Seyran’la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin’i çok endişelendiren bir hamlede bulunur.
Ferit, Tarık’ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan’a gözdağı vererek karşılık verir.
Sonrasında ise Seyran’ın geceyi Ferit’le geçirdiğini öğrenince Seyran’a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.
Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder.
Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
İşte yeni bölümden kareler...