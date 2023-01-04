Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu: İnsanların bu karaktere inanması hoşuma gidiyor

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden Yalı Çapkını dizisinin yıldızı, NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
"Yalı Çapkını çok sevildi" diyen Serçeler, "Ben bir gün alışveriş yapıyordum. Kuruyemiş reyonundan bir hanımefendi 'Asuman Hanım' diye seslendi. Bana böyle seslenilmesi hem hoşuma gidiyor hem komik geliyor" ifadelerini kullandı.
Öznur Serçeler, sözlerine "Ama onların bu karakteri sevmesi ve inanıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. 'Aslında çok daha samimi birisiniz, doğal birisiniz. Asuman daha farklı' demeleri hoşuma gidiyor. Çünkü zengin bir ailenin gelini, adab-ı muaşeret kurallarına uygun davranıyor. 'Tamam işte. O benim yansıtmak istedğim şey. Demek ki doğru oynuyorum' diye mutlu oluyorum" diye devam etti.
Öte yandan Öznur Serçeler geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Asuman karakterini anlatmıştı.
"Dizi çok kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu çok hikayeli bir iş. Herkesin kendi içinde zorlandığı, derinlikli hikayeleri var" diyen Serçeler, "Şu anda biz ana aksta Seyran ve Ferit’in mücadelesini izliyoruz. Bir yandan da ailenin düzenine şahit oluyoruz. Henüz benim oynadığım Asuman’ın hikayesinin derinliklerine inilmedi. Ama Asuman birçok kadının maruz kaldığı zorbalığı göstermek adına önemli bir karakter. Çünkü toplumda kadın, doğurmakla ve annelikle eş tutulan bir canlı. Oysa her kadın anne olmak zorunda değil. Maalesef böyle bir dayatma var, hele ki böyle gelenekçi aile yapılarında. Asuman da kendi doğurmasa bile bir bebeği kendi evladı gibi yetiştirebilecek bir kalbe sahip, hoşgörülü bir karakter" şeklinde konuştu.
Serçeler, Yalı Çapkını dizisini neden tercih ettiğini de "Senaryosunu okurken etkilendim. İşin hakkını vereceğini bildiğim bir ekiple olmak istedim. Dram oynarken nasıl hissedeceğimi de merak ettim. Hakikaten çok zor. Yaşadığın acıyı tek bir bakışla, dozunda, dile dökmeden anlatmak… Zevk alıyorum, iyi ki yapıyorum diyorum. Kendimi başka bir alanda da göstermek hoşuma gidiyor" sözleriyle anlattı.
‘Unutma Beni’ adlı günlük diziyle oyunculul kariyerine başlayan Serçeler, ‘Nuri’ dizisinde Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca’yla oynadı. Ardından ‘Merhamet’, ‘Erkenci Kuş’ gibi projelerde rol aldı.