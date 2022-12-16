Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansıyla sıkça adından söz ettiriyor.
Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Kun Magazine dergisine özel pozlar verdi ve Yalı Çapkını karakteri hakkında konuştu.
Fotoğrafçı Sefa Yamak'a poz veren Serçeler, canlandırdığı Asuman karakteri hakkında şu sözleri dile getirdi:
"Asuman yapıcı uzlaşmayı öncelik tutan bir karakter. Empati yeteneği oldukça güçlü. Fakat o da bir insan ve bazen başına gelen zorluklarla mücadele etmekte zorlanıyor. Bu bazen onun içine kapanmasına sebep olurken bazen de tepki veriyor. Ama genel anlmada sabırlı ve empatik bir insan olduğu için gerçekten bıçak kemiğe dayanana kadar sessiz kalmayı seçiyor."
Dizide oynadığı karakterin ve eşinin çocuğunun olmaması hakkında ne düşündüğü sorulan oyuncu, "Elbette burada esas olan iki insanin birbirini sevmesi ve onunla bir hayat sürdürmeyi arzulaması. Bu noktadan bakınca çocuk sahibi olamasalar bile bu ilişkinin bitmesine sebep olacak bir durum değil bence. Ama bu süreci yönetirken başlarına gelen aksiliklerle mücadele ederken bazen birbirlerinden uzaklasan çiftler oluyor maalesef. Ben burada niyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Evlat edinilen bir çocuğa da gayet heyecanla ve özenerek büyütebilir birbirini seven iki insan" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık bir isim çıkmıştı. Oyuncu Seda Güven'in kardeşi Yiğit Güven ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Serçeler'in eşi Yiğit Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.
Kayseri'de dünyaya gelen oyuncu, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra veı Bilkent Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı.
Serçeler geçtiğimiz günlerde, rol aldığı Recep İvedik serisinin son filminin galasında boy göstermişti. Dijital bir platformda yayınlanan Recep İvedik 7 filminin galasına katılan Öznur Serçeler, koyu mavi kuyruk detaylı bir elbise giymeyi tercih etti.
Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları, dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği özel etkinlikte bir araya gelmişti.
Serçeler, kırmızı halıda poz vermişti.