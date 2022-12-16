Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, konuk olduğu dergiye Yalı Çapkını karakteri hakkında konuştu.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 1

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 2

KARAKTERİ HAKKINDA KONUŞTU

Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Kun Magazine dergisine özel pozlar verdi ve Yalı Çapkını karakteri hakkında konuştu.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 3

"BIÇAK KEMİĞE DAYANANA KADAR SESSİZ KALMAYI SEÇİYOR"

Fotoğrafçı Sefa Yamak'a poz veren Serçeler, canlandırdığı Asuman karakteri hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Asuman yapıcı uzlaşmayı öncelik tutan bir karakter. Empati yeteneği oldukça güçlü. Fakat o da bir insan ve bazen başına gelen zorluklarla mücadele etmekte zorlanıyor. Bu bazen onun içine kapanmasına sebep olurken bazen de tepki veriyor. Ama genel anlmada sabırlı ve empatik bir insan olduğu için gerçekten bıçak kemiğe dayanana kadar sessiz kalmayı seçiyor."

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 4

"ESAS OLAN İKİ İNSANİN BİRBİRİNİ SEVMESİ"

Dizide oynadığı karakterin ve eşinin çocuğunun olmaması hakkında ne düşündüğü sorulan oyuncu, "Elbette burada esas olan iki insanin birbirini sevmesi ve onunla bir hayat sürdürmeyi arzulaması. Bu noktadan bakınca çocuk sahibi olamasalar bile bu ilişkinin bitmesine sebep olacak bir durum değil bence. Ama bu süreci yönetirken başlarına gelen aksiliklerle mücadele ederken bazen birbirlerinden uzaklasan çiftler oluyor maalesef. Ben burada niyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Evlat edinilen bir çocuğa da  gayet heyecanla ve özenerek büyütebilir birbirini seven iki insan" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 5

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU

Öte yandan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık bir isim çıkmıştı. Oyuncu Seda Güven'in kardeşi Yiğit Güven ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Serçeler'in eşi Yiğit Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 6

Kayseri'de dünyaya gelen oyuncu, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra veı Bilkent Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 7

GALAYA KATILDI

Serçeler geçtiğimiz günlerde, rol aldığı Recep İvedik serisinin son filminin galasında boy göstermişti. Dijital bir platformda yayınlanan Recep İvedik 7 filminin galasına katılan Öznur Serçeler, koyu mavi kuyruk detaylı bir elbise giymeyi tercih etti.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 8

EKİP BİR ARAYA  GELDİ

Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları, dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği özel etkinlikte bir araya gelmişti.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu - 9

Serçeler, kırmızı halıda poz vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

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