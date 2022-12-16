Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler oynadığı karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu

"ESAS OLAN İKİ İNSANİN BİRBİRİNİ SEVMESİ"

Dizide oynadığı karakterin ve eşinin çocuğunun olmaması hakkında ne düşündüğü sorulan oyuncu, "Elbette burada esas olan iki insanin birbirini sevmesi ve onunla bir hayat sürdürmeyi arzulaması. Bu noktadan bakınca çocuk sahibi olamasalar bile bu ilişkinin bitmesine sebep olacak bir durum değil bence. Ama bu süreci yönetirken başlarına gelen aksiliklerle mücadele ederken bazen birbirlerinden uzaklasan çiftler oluyor maalesef. Ben burada niyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Evlat edinilen bir çocuğa da gayet heyecanla ve özenerek büyütebilir birbirini seven iki insan" ifadelerini kullandı.