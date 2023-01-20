Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan'ın eşi Asuman'a hayat veren Öznur Serçeler, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman sette verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Serçeler, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 1

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Asuman' karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 2

SETTEN PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Öznur Serçeler, son olarak sette çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 3

Geçtiğimiz haftalarda NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Öznur Serçeler, 'Yalı Çapkını' dizisi ve canlandırdığı Asuman karakteri hakkında konuşmuştu.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 4

"HEM HOŞUMA GİDİYOR HEM KOMİK GELİYOR"

"Yalı Çapkını çok sevildi" diyen Serçeler, "Ben bir gün alışveriş yapıyordum. Kuruyemiş reyonundan bir hanımefendi 'Asuman Hanım' diye seslendi. Bana böyle seslenilmesi hem hoşuma gidiyor hem komik geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 5

Öznur Serçeler, sözlerine "Ama onların bu karakteri sevmesi ve inanıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. 'Aslında çok daha samimi birisiniz, doğal birisiniz. Asuman daha farklı' demeleri hoşuma gidiyor. Çünkü zengin bir ailenin gelini, adab-ı muaşeret kurallarına uygun davranıyor. 'Tamam işte. O benim yansıtmak istedğim şey. Demek ki doğru oynuyorum' diye mutlu oluyorum" diye devam etmişti.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 6

KARAKTERİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Öznur Serçeler geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Asuman karakterini anlatmıştı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 7

"Dizi çok kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu çok hikayeli bir iş. Herkesin kendi içinde zorlandığı, derinlikli hikayeleri var" diyen Serçeler, "Şu anda biz ana aksta Seyran ve Ferit’in mücadelesini izliyoruz. Bir yandan da ailenin düzenine şahit oluyoruz. Henüz benim oynadığım Asuman’ın hikayesinin derinliklerine inilmedi. Ama Asuman birçok kadının maruz kaldığı zorbalığı göstermek adına önemli bir karakter. Çünkü toplumda kadın, doğurmakla ve annelikle eş tutulan bir canlı. Oysa her kadın anne olmak zorunda değil. Maalesef böyle bir dayatma var, hele ki böyle gelenekçi aile yapılarında. Asuman da kendi doğurmasa bile bir bebeği kendi evladı gibi yetiştirebilecek bir kalbe sahip, hoşgörülü bir karakter" şeklinde konuşmuştu.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu - 8

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

‘Unutma Beni’ adlı günlük diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Serçeler, ‘Nuri’ dizisinde Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca’yla oynadı. Ardından ‘Merhamet’, ‘Erkenci Kuş’ gibi projelerde rol aldı.

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