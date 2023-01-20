Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den set pozu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Asuman' karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Öznur Serçeler, son olarak sette çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.
Geçtiğimiz haftalarda NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Öznur Serçeler, 'Yalı Çapkını' dizisi ve canlandırdığı Asuman karakteri hakkında konuşmuştu.
"Yalı Çapkını çok sevildi" diyen Serçeler, "Ben bir gün alışveriş yapıyordum. Kuruyemiş reyonundan bir hanımefendi 'Asuman Hanım' diye seslendi. Bana böyle seslenilmesi hem hoşuma gidiyor hem komik geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Öznur Serçeler, sözlerine "Ama onların bu karakteri sevmesi ve inanıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. 'Aslında çok daha samimi birisiniz, doğal birisiniz. Asuman daha farklı' demeleri hoşuma gidiyor. Çünkü zengin bir ailenin gelini, adab-ı muaşeret kurallarına uygun davranıyor. 'Tamam işte. O benim yansıtmak istedğim şey. Demek ki doğru oynuyorum' diye mutlu oluyorum" diye devam etmişti.
Öte yandan Öznur Serçeler geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Asuman karakterini anlatmıştı.
"Dizi çok kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu çok hikayeli bir iş. Herkesin kendi içinde zorlandığı, derinlikli hikayeleri var" diyen Serçeler, "Şu anda biz ana aksta Seyran ve Ferit’in mücadelesini izliyoruz. Bir yandan da ailenin düzenine şahit oluyoruz. Henüz benim oynadığım Asuman’ın hikayesinin derinliklerine inilmedi. Ama Asuman birçok kadının maruz kaldığı zorbalığı göstermek adına önemli bir karakter. Çünkü toplumda kadın, doğurmakla ve annelikle eş tutulan bir canlı. Oysa her kadın anne olmak zorunda değil. Maalesef böyle bir dayatma var, hele ki böyle gelenekçi aile yapılarında. Asuman da kendi doğurmasa bile bir bebeği kendi evladı gibi yetiştirebilecek bir kalbe sahip, hoşgörülü bir karakter" şeklinde konuşmuştu.
‘Unutma Beni’ adlı günlük diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Serçeler, ‘Nuri’ dizisinde Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca’yla oynadı. Ardından ‘Merhamet’, ‘Erkenci Kuş’ gibi projelerde rol aldı.