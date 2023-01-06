Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim

"O GÜNLERİ UNUTAMIYORUM"

“Nefes” filmi kariyerinin ilk projesi olduğunu söyleyen oyuncu “Bu da benim için oldukça kıymetli. On altı yaşımda başlamış olduğum film, on dokuz yaşıma geldiğimde sinemalara girmişti. Haliyle üç yılım dağlarda ve yaylalarda geçti. O günleri unutamıyorum. O filmde çok kıymetli dostlar edindim, benim için bir okul gibiydi" dedi.