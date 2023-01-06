Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim

Ekranlara damga vuran ve yayınlandığı akşamları zirveye demir atan Yalı Çapkını dizisinin Fuat'ı Doğukan Polat karakterine dair samimi açıklamalarda bulundu

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim - 1

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat, konuk olduğu dergide karakteri hakkında konuştu.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim - 2

Kariyerine “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi ile başlayan Doğukan Polat, MAG dergisine verdiği röportajda “Yalı Çapkını ilk geldiğinde öncelikle kendi canlandırdığım Fuat karakterinin karakter özelliklerini okudum ve çok sevdim. Hırslarını, çevresini, ailesi ile olan ilişkisini; genel hikâyedeki, senaryodaki ve kendi ile ilgili çatışmalarını çok sevdim" dedi.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim - 3

"TÜM KARAKTERLER İNCELİKLE YAZILDI"

Polat, "Sonrasında, tüm dizideki karakterlerin aynı incelikle yazıldığını görünce projeyi daha bir sevdim, çünkü izleyecek çok fazla hikâye vardı” açıklamasında bulundu.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim - 4

"O GÜNLERİ UNUTAMIYORUM"

“Nefes” filmi kariyerinin ilk projesi olduğunu söyleyen oyuncu “Bu da benim için oldukça kıymetli. On altı yaşımda başlamış olduğum film, on dokuz yaşıma geldiğimde sinemalara girmişti. Haliyle üç yılım dağlarda ve yaylalarda geçti. O günleri unutamıyorum. O filmde çok kıymetli dostlar edindim, benim için bir okul gibiydi" dedi.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim - 5

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 30 Aralık Cuma akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşananların detayları için tıklayın...

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim - 6

YENİ BÖLÜME DAİR

Yalı Çapkını 6 Ocak Cuma akşamı 16. bölümüyle ekranlara gelecek. Seyran ve Ferit'in yalıya döndüğü yeni bölümde, Ferit'in Sultan'la görülmesi ve sonrasında babası ve yengesini görmesi dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...

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