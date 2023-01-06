Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat, konuk olduğu dergide karakteri hakkında konuştu.
Kariyerine “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi ile başlayan Doğukan Polat, MAG dergisine verdiği röportajda “Yalı Çapkını ilk geldiğinde öncelikle kendi canlandırdığım Fuat karakterinin karakter özelliklerini okudum ve çok sevdim. Hırslarını, çevresini, ailesi ile olan ilişkisini; genel hikâyedeki, senaryodaki ve kendi ile ilgili çatışmalarını çok sevdim" dedi.
Polat, "Sonrasında, tüm dizideki karakterlerin aynı incelikle yazıldığını görünce projeyi daha bir sevdim, çünkü izleyecek çok fazla hikâye vardı” açıklamasında bulundu.
“Nefes” filmi kariyerinin ilk projesi olduğunu söyleyen oyuncu “Bu da benim için oldukça kıymetli. On altı yaşımda başlamış olduğum film, on dokuz yaşıma geldiğimde sinemalara girmişti. Haliyle üç yılım dağlarda ve yaylalarda geçti. O günleri unutamıyorum. O filmde çok kıymetli dostlar edindim, benim için bir okul gibiydi" dedi.
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