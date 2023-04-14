Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur

Star'ın çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda "İfakat" karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda dizinin başarısını ve canlandırdığı karakteri anlattı.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 1

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde "İfakat" karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 2

Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden "Yalı Çapkını" dizisinin İfakat'ı, NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 3

Gülçin Santırcıoğlu, Düvenci'nin "Çok bıçak sırtı bir rol, orayı nasıl koordine edebiliyorsun? Sevildi mi, nefret mi ediliyor? Nasıl bir geri bildirim alıyorsun? Yalı Çapkını'nın başarısına oyuncu olarak yorumun ne?" sorularına yanıt verdi.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 4

"YAPIMCIMIZ HER DETAYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Ünlü oyuncu,  dizinin başarısıyla ilgili "Herhalde iyi ekip kurulmasında kaynaklı. Başından itibaren yapımcımız her şeyle çok yakından ilgileniyor, hiçbir detay atlanmıyor. Bazı işlerin kısmeti var. Asla tesadüf diyemem, kısmet, doğru zaman, insanlar bizi sevdiler, başrollerin kimyası tuttu" dedi.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 5

Santırcıoğlu, sözlerine "Bıçak sırtı karakterleri hakkıyla işleyemiyoruz aslında, burada maksimum düzeyde işleniyor. Doğal olarak aldatan, yalan söyleyen, entrikacı kadın var. Öbür taraftan isteyip çocuk sahibi olamaması, erkenden eşini kaybetmesi o kadının açmazlarını ortaya koyuyor" diye devam etti.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 6

"ÇOK AĞIR TEPKİLER ALMIYORUM"

Gülçin Santırcıoğlu,  "Çok ağır tepkiler almıyorum ama 'Nefret ediyorum senden' gibi yorumlar görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 7

Santırcıoğlu'nun ardından Ceyda Düvenci, "Kötüyü oynayalım ama. Hiçbir insan kötü olmak için doğmuyor. Yani sebeplerini görüyor mu seyirci? 'İfakat bunu yaptı ama şöyle olsaydı yapmazdı' dedirtiyor mu hikaye?" dedi.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 8

"HAYAT ARADAKİ TONLARDAN İBARET"

Bunun üzerine ünlü isim, "Yavaş yavaş dedirtiyor. Çok yalnız bir kadın. Evin içinde ulaşabileceği tek flört Orhan. Evet, yapmaması gerek. Ama hayattan alacaklı olan insanlar daha acımasız olabiliyor. Bizim de anlatmamız gereken yer siyahla beyazın arası. Hayat aradaki tonlardan ibaret" diye konuştu.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur - 9

"İYİ YAZILMIŞ BİR KÖTÜYÜ OYNAMAYI TERCİH EDERİM"

Santırcıoğlu, "Sonsuz iyilik beni daha çok sıkıyor. Onun yerine iyi yazılmış bir kötüyü oynamayı tercih ederim" dedi.

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