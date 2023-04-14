Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur

Santırcıoğlu'nun ardından Ceyda Düvenci, "Kötüyü oynayalım ama. Hiçbir insan kötü olmak için doğmuyor. Yani sebeplerini görüyor mu seyirci? 'İfakat bunu yaptı ama şöyle olsaydı yapmazdı' dedirtiyor mu hikaye?" dedi.