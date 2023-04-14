Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu: Hayattan alacaklı olanlar daha acımasız olur

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde "İfakat" karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden "Yalı Çapkını" dizisinin İfakat'ı, NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Gülçin Santırcıoğlu, Düvenci'nin "Çok bıçak sırtı bir rol, orayı nasıl koordine edebiliyorsun? Sevildi mi, nefret mi ediliyor? Nasıl bir geri bildirim alıyorsun? Yalı Çapkını'nın başarısına oyuncu olarak yorumun ne?" sorularına yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, dizinin başarısıyla ilgili "Herhalde iyi ekip kurulmasında kaynaklı. Başından itibaren yapımcımız her şeyle çok yakından ilgileniyor, hiçbir detay atlanmıyor. Bazı işlerin kısmeti var. Asla tesadüf diyemem, kısmet, doğru zaman, insanlar bizi sevdiler, başrollerin kimyası tuttu" dedi.
Santırcıoğlu, sözlerine "Bıçak sırtı karakterleri hakkıyla işleyemiyoruz aslında, burada maksimum düzeyde işleniyor. Doğal olarak aldatan, yalan söyleyen, entrikacı kadın var. Öbür taraftan isteyip çocuk sahibi olamaması, erkenden eşini kaybetmesi o kadının açmazlarını ortaya koyuyor" diye devam etti.
Gülçin Santırcıoğlu, "Çok ağır tepkiler almıyorum ama 'Nefret ediyorum senden' gibi yorumlar görüyorum" ifadelerini kullandı.
Santırcıoğlu'nun ardından Ceyda Düvenci, "Kötüyü oynayalım ama. Hiçbir insan kötü olmak için doğmuyor. Yani sebeplerini görüyor mu seyirci? 'İfakat bunu yaptı ama şöyle olsaydı yapmazdı' dedirtiyor mu hikaye?" dedi.
Bunun üzerine ünlü isim, "Yavaş yavaş dedirtiyor. Çok yalnız bir kadın. Evin içinde ulaşabileceği tek flört Orhan. Evet, yapmaması gerek. Ama hayattan alacaklı olan insanlar daha acımasız olabiliyor. Bizim de anlatmamız gereken yer siyahla beyazın arası. Hayat aradaki tonlardan ibaret" diye konuştu.
Santırcıoğlu, "Sonsuz iyilik beni daha çok sıkıyor. Onun yerine iyi yazılmış bir kötüyü oynamayı tercih ederim" dedi.