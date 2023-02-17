Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Pelin'le yüzleşeceği bölüme iki yeni oyuncu dahil oldu.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara vermişti.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu - 2

Dizinin son bölümüne Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurmuştu. Yeni bölümde Seyran ile Pelin yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu - 3

İKİ İSİM DAHİL OLACAK

Dizinin yeni bölümüne ise iki sürpriz ismin dahil olacağı açıklandı.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu - 4

Mucize Doktor, Aziz ve Karadayı gibi yapımlarla tanınan Cenan Çamyurdu, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde rol alacak.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu - 5

Diziye dahil olacak diğer isim Uğur Demirpehlivan olacak. Oyuncu, Kuzey Yıldızı, Ege'nin Hamsisi ve Çilek Kokusu gibi yapımlarla tanınıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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