Yalı Çapkını'nın kadrosuna sürpriz isim

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin bugün yayınlanacak bölümüne yeni bir isim dahil oldu.
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda “Sıfır Bir”, “Kanunsuz Topraklar” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlarla tanınan Hakan Aydın, 'Maho' karakterine hayat verecek.
Son olarak Prestij Meselesi filminde rol alan Aydın, dizide Pelin'in sevgilisi Serter'in dayısını canlandıracak.
Aydın, Yalı Çapkını’nda Ferit’e hayat veren Mert Ramazan Demir ile 2019 yapımı “I am You” filminde beraber rol almıştı.
Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanacak olan bölümünün konusu;
Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran’la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat’in sinirini bozar. Seyran’ın kafası karışıktır ve babası Kazım’a danışmaya gider. Ferit; Serter’in Pelin’in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.
Ayrıca 'Yalı Çapkını' dizisinin yeni bölümüne Efe rolüyle Fırat Çelik konuk olacak. Efe, Defne'nin arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Yalı Çapkını dizisinde, ilk bölümüyle bile büyük ilgi çeken bir başka dizi Ömer süprizi yaşanacak. Sızan bilgilere göre izleyiciler Yalı Çapkını'nda Ömer'den sürpriz isim veya isimleri görecek. Hangi oyuncuların dizinin hangi bölümüne konuk olacağı şimdiden merak konusu.
Yayıncılıkta "crossover" adı verilen, farklı dizilerin oyuncularını aynı bölüm veya hikayede buluşturma yöntemiyle izleyiciye ilginç bir deneyim sunulacak. Yapımcı, izleyiciler keyifle izledikleri karakteri bambaşka bir hikayede izleme imkanı sunuyor.
Ekranlarda örneğine az rastlanan bu durum, seyircilerde heyecan yarattı.
Şimdiden Yalı Çapkını'nın hangi oyuncularının Ömer dizisindeki hangi karakterle karşılaşacağı merak ediliyor.