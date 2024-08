TARO EMİR TEKİN'İN BİLİNMEYENLERİ

Sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Taro Emir Tekin, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi aldı.

Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London mezunu olan Tekin, Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı.