Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında?

Son yıllarda ekran projeleriyle gündeme gelen Diren Polatoğulları, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Deneyimli oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.
Kurtlar Vadisi, Aşk ve Devrim, Saklı Hayatlar, Bir Ses Böler Geceyi, Üsküdar'a Giderken, Kurtuluş Son Durak, Karadayı, Son, Kaçak, Eski Hikaye, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi projelerde rol aldı.
Fox TV'de ekrana gelen Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı Şefik karakteriyle adından söz ettiren Diren Polatoğulları, Kırmızı Oda dizisindeki Hamdi Baba karakteriyle asıl çıkışını sağladı.
Başarılı oyuncu, Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan'ın başrollerinde yer aldığuı Star TV dizisi Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa'ya hayat veriyor.
Seyran ve Suna’nın babası, Esme’nin kocasıdır. Antep’in sayılan sevilen isimlerindendir. Fakat evde hem karısına hem de kızlarına psikolojik şiddet uygular. Kazım karısı Esme’ye ilk görüşte aşık olmuştur. Fakat evlendikten sonra karısını cahil, ezik, görgüsüz bularak yanına yakıştıramamıştır. Hatta karısını sevdiği için kendine kızıp, sırf bu sebeple ona şiddet uyguladığı da olmuştur. Bu sebeple de kızlarının eğitimine bolca para harcamıştır. Kızlarını geleceğinin teminatı olarak görmektedir.