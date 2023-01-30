Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları: Sokakta yürüyemiyoruz

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisi başarılı kadrosu ve özgün hikayesiye dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, hakkında bilinmeyenleri ve dizinin aldığı tepkileri Yasemİnce İtiraflar programında anlattı.
Dizinin reytinglerde daima zirvede olması üzerine konuşan oyuncu, böylesi bir başarıyı beklediklerini söyledi. Polatoğulları "Ama iki ay sonra 15 reyting alacağız diye düşünmüyorduk. Çünkü o reytingler çok büyük reytingler. Tabii ki bu kadarını beklemiyorduk ama işimizin başarılı olacağını, güzel olacağını biliyorduk. Matematiği çok doğru ve düzgün bir iş" dedi.
Ünlü oyuncu "Düzgün senaryo benim için çok önemli. Hayal ettirmesi gerekiyor bana. Karakteri ben çok sevdim; defoları olması, aile babası olması… Başta çok psikopat, manyak bir adam gibi duruyordu ve öyle gidecek zannediliyordu ama öyle değil" dedi.
Karakteri hakkında konuşan Polatoğulları, "Baktığımız zaman toplumumuzda böyle insan çok var. Ben çok görüyorum. Sokakta çok güzel muhabbet ettiğiniz, sizi güldüren birisi evde bambaşka biri haline gelebiliyor. Öyle çok insan tanıyorum ben. O yüzden çok gerçek her şey. Sadece okuduğumda yaşla ilgili "benim yaşım az değil mi ya bunun için, ufak kalmıyor muyum?" diye bir endişe oldu bende. Bıyık filan bıraktık, öyle hallettik. Çünkü Afra ile Beril'in kızım olması… Ufak mı kaldım filan dedim ama erken evlenmiş olmuş, problem yok" ifadelerini kullandı.
Rolüne nasıl hazırlandığı sorulan oyuncu "Antep'e gittik. Orada Murat ağabeyimiz var, ondan rica ettik şive için. Ben 2-3 gün önce gittim Antep'e, onunla gezdim. Her yere gittik onunla, gözlem yaptım. Şivede önemli olan şey melodi, melodiyi yakaladığınız zaman kelimeler çok zor değil. Hatta ben bazen kelimeleri yanlış bile söyleyebiliyorum. Hiç'e 'heç' diyorum mesela, ama 'heç' demeyip 'hiç' diyebiliyorum. Melodi çok önemli şivede" dedi.
Kazım Ağa karakterinin fenomen olmasına ve çok beğenilmesine dair konuşan oyuncu, yönetmen ve yapımcı ile birlikte hareket ettiklerini "Beraber yaptık onu. Sağ olsunlar bana alan açtılar. Hep tepemdelerdi, çünkü çok ince bir nokta o, saçmalayabilirim de ben orada. Hep bakıyorlardı, uyarıyorlardı. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair konuşuyorlardı benimle. Çok faydalı oldu yani" sözleriyle ifade etti.
Diziye gelen tepkiler hakkında konuşan Polatoğulları "Sokakta yürüyemiyoruz. "Esmeğğğ, bilesiiin" diye sürekli bağırıyorlar çağırıyorlar. Sokak acayip, yurdum insanı harika. Dansöz kıyafeti filan giydiriyorlar bana, oynatıyorlar. Acayip şeyler var. Gösteriyorlar bana ben çok sosyal medyacı değilim. Tam arada kalan dönemim ben, 80'liyim. Ben çocukken hiçbir şey yoktu. Şimdi inanılmaz. Ona ayak uyduramadım ben çok. O yüzden bana gösteriyorlar, acayip şeyler var çok gülüyorum ben de" dedi.
Oyuncu dizideki en unutulmaz sahnesi için "Antep'teki düğün sahnesi diyebilirim. Sıcaktan patladık çünkü. Şerif abla bile 'Artık yeter çocuklar' filan oldu böyle. O kadar alışkın olmasına rağmen Antep'e. Çok acayip sıcaktı, çok değişikti" dedi.
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