Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları: Sokakta yürüyemiyoruz

"TOPLUMUMUZDA BÖYLE İNSAN ÇOK VAR"

Karakteri hakkında konuşan Polatoğulları, "Baktığımız zaman toplumumuzda böyle insan çok var. Ben çok görüyorum. Sokakta çok güzel muhabbet ettiğiniz, sizi güldüren birisi evde bambaşka biri haline gelebiliyor. Öyle çok insan tanıyorum ben. O yüzden çok gerçek her şey. Sadece okuduğumda yaşla ilgili "benim yaşım az değil mi ya bunun için, ufak kalmıyor muyum?" diye bir endişe oldu bende. Bıyık filan bıraktık, öyle hallettik. Çünkü Afra ile Beril'in kızım olması… Ufak mı kaldım filan dedim ama erken evlenmiş olmuş, problem yok" ifadelerini kullandı.