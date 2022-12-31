Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'a rol arkadaşlarından sürpriz

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esilenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisinin Orhan Korhan'ı Emre Altuğ, rol arkadaşları tarafından uyandırıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Sette sahnesini beklerken uyuyan Altuğ, dizideki rol arkadaşları Gözde Kansu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam ve Öznur Serçeler tarafından “Su Gibisin” şarkısıyla uyandırıldı.
Rol arkadaşları tarafından uyandırılan Altuğ, paylaşımına “Bir gün yalıda yine uyuyorum… Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin. Bizim ‘Destiny’s Child’” yorumunu düştü.
Dizide Suna karakterini canladıran Pozam paylaşımın altına “Günaydın Emreciğim” yorumunu yaptı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 30 Aralık Cuma akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşananları öğrenmek için tıklayın...
Star ekranlarında yayınlanan dizi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine Cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 30 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.