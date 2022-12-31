Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'a rol arkadaşlarından sürpriz

YİNE ZİRVEDE

Star ekranlarında yayınlanan dizi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine Cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 30 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.