Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin, 2022 yılının "en"lerini belirlediği "EN 2022 Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende "En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görülen Afra Saraçoğlu, konuşmasında partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür etti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür - 1

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü "EN Ödül Töreni" bu akşam gerçekleşti.

Gecede ödüle layık görülen "Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu,  konuşmasında partnerine teşekkür etti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür - 2

"MERT RAMAZAN OLMASAYDI OLMAZDI"

Törende "En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Partnerim Mert Ramazan Demir'e de çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı" dedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür - 3

Afra Saraçoğlu, ödül törenine yönetmen Burcu Alptekin ile birlikte katılırken, Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" da ”En İyi Dizi” seçildi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür - 4

"ARKADAŞLIĞIMIZIN ETKİSİ HER SAHNEYE YANSIYOR"

ünlü ikiliden Mert Ramazan Demir, daha önce verdikleri röportajda; dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını söylemiş ve “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür - 5

Afra Saraçoğlu ise “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi” demişti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür - 6

"YALI ÇAPKINI" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yalı Çapkını" dizisinin 7 Nisan Cuma akşamı yayınlanan son bölümüne; Ferit ile Seyran arasında yaşanan kriz ve son sahnede eşini almaya giden Ferit'in Kazım'dan yediği tokat damga vurdu.

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