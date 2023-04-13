Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür

"ARKADAŞLIĞIMIZIN ETKİSİ HER SAHNEYE YANSIYOR"

ünlü ikiliden Mert Ramazan Demir, daha önce verdikleri röportajda; dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını söylemiş ve “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.