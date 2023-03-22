Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran Korhan karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 2

Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 3

Zaman zaman Yalı Çapkını setinden keyifli anlarını paylaşan Saraçoğlu, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 4

BURCU ALPTEKİN'E POZ VERDİ

Ünlü oyuncu, köpeği Nagi ile dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 5

"UZUN YEMEK SAHNELERİNİ NAGİ'YLE ÇEKTİK"

Afra Saraçoğlu, paylaşımına "Yeri geldi uzun yemek sahnelerini Nagi'şimle çektik" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 6

"YALI ÇAPKINI GÜNÜ"

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda da Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile pozunu 'Yalı Çapkını günü' diyerek paylaşmıştı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 7

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Mart akşamı Star'da izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını 24. bölüme; Gülgün ve Ferit'in konuşmalarını duyan Seyran'ın yüzüğünü çıkarması damga vurdu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları - 8

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM FRAGMANI

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