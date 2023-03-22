Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Zaman zaman Yalı Çapkını setinden keyifli anlarını paylaşan Saraçoğlu, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, köpeği Nagi ile dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Afra Saraçoğlu, paylaşımına "Yeri geldi uzun yemek sahnelerini Nagi'şimle çektik" notunu düştü.
Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda da Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile pozunu 'Yalı Çapkını günü' diyerek paylaşmıştı.
17 Mart akşamı Star'da izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını 24. bölüme; Gülgün ve Ferit'in konuşmalarını duyan Seyran'ın yüzüğünü çıkarması damga vurdu.