Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle cuma akşamı Star’da ekrana gelecek. Sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde Seyran ile Ferit'in kaçma planı merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını'nın 36. bölüm özeti...

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını sezon finaliyle cuma akşamı Star’da ekrana gelecek. 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın sezon finalinin konusu şöyle;

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 2

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar.

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 3

Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. 

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 4

Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 5

Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. 

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 6

Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. 

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 7

Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 8

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 9

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi? - 10

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