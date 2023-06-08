Yalı Çapkını'nın sezon finalinde neler olacak? Ferit ile Seyran kaçabilecek mi?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını sezon finaliyle cuma akşamı Star’da ekrana gelecek. 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın sezon finalinin konusu şöyle;
Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar.
Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir.
Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.
Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır.
Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.