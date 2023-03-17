Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, Pelin'i oynamasa Yalı Çapkını'nda hangi karakteri canlandırmak istediğini de açıkladı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 1

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Buçe Buse Kahraman, Onedio YouTube kanalında sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı.

Kahraman, hayat verdiği Pelin karakteri ve Yalı Çapkını setiyle ilgili soruların yanı sıra isminin hikayesini de anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 2

KAHRAMAN'DA PELİN'E NASİHAT

"Pelo'ya akıl verecek olsan ona kısaca ne söylerdin Buçe?" sorusuna yanıt veren Kahraman, "Pelin'e bir akıl verecek olsaydım önce kendini düşünmesini, bir şeyleri kendisi için yapmasını söylerdim" dedi.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 3

"SET SONRASI TOPARLIYORUM"

Ünlü isim, "Sence Pelin zor bir karakter mi? Setten çıkınca senin üzerinde hala etkisi kalabiliyor mu?" sorusuna "Pelin karakteri zor bir karakter. Manipülasyona uğruyor, duyguları çok karmaşık, çok aşık. Ne yapacağını bilemiyor, aynı zamanda gözü çok kara. O yüzden özellikle duygusal yoğunluğun çok olduğu sahnelerde sete geldiğimde o üzerime çöküyor. Ağır olabiliyor. Ama set sonrası hemen toparlıyorum" cevabını verdi.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 4

İŞTE İSMİNİN HİKAYESİ

Buçe Buse Kahraman "Buçe isminin anlamını çok merak ediyorum. Anlatabilir misin?" sorusuna da "Aslında çok büyük bir hikayesi yok. Babam ismimin hep Buçe olmasını istemiş, annem de Buse olmasını istemiş ve bu konuda bir şekilde anlaşamadıkları için tek bir harf değişik olmasına rağmen ikisini de koymuşlar" diye yanıt verdi.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 5

"Sette Ferit ve Pelin sahnelerini oynarken zorlanıyor musunuz? Çünkü bol kavga ve ağlamalı sahneler var. Ağlama taktiğin var mı?" diyen bir takipçisine de yanıt veren Kahraman, "Tabi ki zorlanıyoruz. Ağır, duygusal yoğunluğu çok olan sahneler oynuyoruz. Ağlamak için bir taktiğim yok" dedi.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 6

"SETTE MERT İLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

"Yalı Çapkını'nda en sevdiğin, etkisinden çıkamadığın sahnen hangisi? Sette en çok kiminle vakit geçiriyorsun?" sorusunu cevaplayan Buçe Buse Kahraman, "Çoğu sahneyi seviyorum. Tropikal meyve salatalı bir sahnem var. Sette genelde Mert (Ramazan Demir) ile vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter - 7

"PELİN'İ OYNAMASAM FERİT YA DA SUNA'YI OYNAMAK İSTERDİM"

"Çok güzel bir ekibimiz var" diyerek sette çok eğlendiklerini söyleyen Buçe Buse Kahraman, Pelin karakterini oynamasa Ferit ya da Suna'yı canlandırmak istediğini belirtti.

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