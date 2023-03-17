Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Buse Kahraman: Pelin zor bir karakter

İŞTE İSMİNİN HİKAYESİ

Buçe Buse Kahraman "Buçe isminin anlamını çok merak ediyorum. Anlatabilir misin?" sorusuna da "Aslında çok büyük bir hikayesi yok. Babam ismimin hep Buçe olmasını istemiş, annem de Buse olmasını istemiş ve bu konuda bir şekilde anlaşamadıkları için tek bir harf değişik olmasına rağmen ikisini de koymuşlar" diye yanıt verdi.