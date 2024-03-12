Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda ekranlara "merhaba" dedi. Kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken Yan Oda'nın ilk bölümünde dizinin konusuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Peki, Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...
Yan Oda dizisi 9 Mart Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Senaryosu Yalı Çapkını’nın usta kalemi Mehmet Barış Günger’e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.