Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda ekranlara "merhaba" dedi. Kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken Yan Oda'nın ilk bölümünde dizinin konusuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Peki, Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 1

Yan Oda dizisi 9 Mart Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Senaryosu Yalı Çapkını’nın usta kalemi Mehmet Barış Günger’e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 2

YAN ODA KONUSU

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Yan Oda’nın konusu şöyle: Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 3

Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret’in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale’nin (Derya Pınar Ak)…

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 4

YAN ODA KARAKTERLERİ

SEVGİ - ŞEVVAL SAM

Şelale'nin annesi ve Fikret Alabey'in yeni eşidir. Hastalık hastası ve neredeyse yatağa bağımlı bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiş, küçük yaşta annesiyle ve ev işleriyle baş etmek zorunda kalmıştır.
Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 5

FİKRET - CANER CİNDORUK

Ünlü ve başarılı iş insanı, Alabey ailesinin görünen yüzüdür. Doğuştan gelen yetenekleri ve zekası hiç çaba göstermeden gözde evlat olmasını sağlamıştır. Taylan'ın babası, Sevgi'nin yeni eşidir.

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 6

CEVALE - MELEK BAYKAL

Şelale'nin hastalık hastası anneannesidir. Hayatta hiçbir şeyden memnun olmaz, hep kötü düşünür. Zaman içerisinde tüm huysuzluklarına ve kötü sözlerine rağmen aileisini nasıl da çok sevdiği ortaya çıkacaktır.

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 7

NURCİHAN - NAZAN KESAL

Alabey ailesinin başı, Taylan'ın babaannesidir. Babasından kalan mirası ailesi için kullanarak aileyi zor bir durumdan kurtarmış ve aile serveti üzerinde söz sahibi olmuştur.

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 8

ŞELALE - DERYA PINAR AK

Cevale'nin torunu, Sevgi'nin kızıdır. Hastalık hastası anneannesi, sosyal fobisi olan teyzesi ve otoriter, baskıcı, şekilci annesi sebebiyle zor bir çocukluk geçirmiştir.

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 9

TAYLAN - ONUR SEYİT YARAN

Alabey ailesinin veliahtı, Fikret'in oğludur. Taylan doğduğundan beri ayrılcalıklı bir çocuk olarak büyümüş, yaramazlıkları akran olan kuzenine göre hep göz ardı edilmiştir. Lüksü seven ve sadece eğlencesine yaşayan bir tiptir.

Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu - 10

PERVİN - DERYA KARADAŞ

Nurcihan'ın kızı, Selim'in eşidir. Hep ailesine yakışır bir evlat olabilme motivasyonu ile büyümüştür. Evliliğini de bu motivasyonla gerçekleştirmiş, ailenin ihtiyaçlarına uygun kolayca kontrol edebileceği biriyle evlenmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER