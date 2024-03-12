Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Yan Oda dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

YAN ODA KONUSU

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Yan Oda’nın konusu şöyle: Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.