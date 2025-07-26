"Yanlış Anlama 2" oyuncuları kimler? "Yanlış Anlama 2" konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Aykut Taşkın’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan’nın yer aldığı "Yanlış Anlama 2” filmi, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Aykut Taşkın’ın üstlendiği 2022 yapımı “Yanlış Anlama 2”, Türkiye’den Azerbaycan’a uzanan eğlenceli ve duygu yüklü bir hikâye sunuyor.

"Yanlış Anlama 2" oyuncuları kimler? "Yanlış Anlama 2" konusu ve oyuncuları - 1

Devam filmi "Yanlış Anlama 2", bu kez Türkiye’den Azerbaycan’a uzanan eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor izleyiciyi. Ününe oldukça düşkün Şef Ceyhun, çocukluğundan bu yana yanında olan Ahmet Usta ve sadık dostu Fazıl ile birlikte Bakü’ye gider.

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"Yanlış Anlama 2" oyuncuları kimler? "Yanlış Anlama 2" konusu ve oyuncuları - 2

Orada, annesinden miras kalan bir restoranı işleten Aydan Şef’e yardım ederek annesinin kaybolan tarifini bulmaya çalışırken, Azerbaycan mutfağının benzersiz lezzetleri eşliğinde yeni bir aşçılık macerası başlar.

"Yanlış Anlama 2" oyuncuları kimler? "Yanlış Anlama 2" konusu ve oyuncuları - 3

YANLIŞ ANLAMA 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda, Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, Mehmet Fatih Özkan, Islam Mehreliyev, Gülşen Hüseyinli, Ercan Rasulov ve Ramin Nezir yer alıyor; komedi ve kültürel temaları harmanlayan bir film olarak dikkat çekiyor.

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