"Yanlış Anlama 2" oyuncuları kimler? "Yanlış Anlama 2" konusu ve oyuncuları

Devam filmi "Yanlış Anlama 2", bu kez Türkiye’den Azerbaycan’a uzanan eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor izleyiciyi. Ününe oldukça düşkün Şef Ceyhun, çocukluğundan bu yana yanında olan Ahmet Usta ve sadık dostu Fazıl ile birlikte Bakü’ye gider.