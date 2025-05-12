Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu
Yaşam Koçu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Doğu Demirkol'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Peki, Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgileri derledik...
Yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Yağmur Tanrısevsin ve Bülent Çolak’ın yer aldığı, “Yaşam Koçu filmi 2024 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmişti.