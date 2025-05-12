Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu

Yaşam Koçu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Doğu Demirkol'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Peki, Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgileri derledik...

Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Yağmur Tanrısevsin ve Bülent Çolak’ın yer aldığı, “Yaşam Koçu filmi 2024 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

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Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu - 2

YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU

Cafer, aşık olduğu fakat bir türlü elde edemediği ünlü oyuncu Helin ile birlikte falcı, astrolog ve yaşam koçu gibi yerlere gider. Cafer bu terapistler ve yaşam koçları ile alay ederken bir gün Helin’in parti çıkışında magazincilere yakalanırlar ve kendisini Helin’in yaşam koçu olarak tanıtır.

Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu - 3

Söylediği bu yalanı devam ettirirken ünlü bir yaşam koçu haline gelir. Aile evinden ayrılır kendine bir yol çizer ve birçok insanın hayatına dokunur. Bir süre sonra Cafer’in hayatında işler istediği gibi gitmez, sevdiği kız Helin başkasıyla beraber olmuştur,  ve kendisini bir kaosun içinde bulur fakat en sonunda hayatının iplerini eline alır, hayaline ulaşır.

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