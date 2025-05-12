Yaşam Koçu filmi oyuncuları kimler? Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu

YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU

Cafer, aşık olduğu fakat bir türlü elde edemediği ünlü oyuncu Helin ile birlikte falcı, astrolog ve yaşam koçu gibi yerlere gider. Cafer bu terapistler ve yaşam koçları ile alay ederken bir gün Helin’in parti çıkışında magazincilere yakalanırlar ve kendisini Helin’in yaşam koçu olarak tanıtır.