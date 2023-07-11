Yeni dizi "Ruhun Duymaz"ın ayrıntıları belli oldu: Ruhun Duymaz oyuncuları kimler?

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, Ruhun Duymaz’ın ayrıntıları belli oldu. Sevilen oyuncular Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı dizinin yakın zamanda ekran macerasına başlaması bekleniyor. Peki, Ruhun Duymaz'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni dizi "Ruhun Duymaz"ın ayrıntıları belli oldu: Ruhun Duymaz oyuncuları kimler? - 1

Yaz sezonu dizilerinden Ruhun Duymaz güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor. Bir suç şebekesini çökertmeye çalışan gizli teşkilatın hikâyesini anlatan dizi, iki ünlü ismi bir araya getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni dizi "Ruhun Duymaz"ın ayrıntıları belli oldu: Ruhun Duymaz oyuncuları kimler? - 2

Yakında izleyicisiyle buluşacak olan Ruhun Duymaz’da; ‘Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise binbir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız.

Yeni dizi "Ruhun Duymaz"ın ayrıntıları belli oldu: Ruhun Duymaz oyuncuları kimler? - 3

OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk’e, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi değerli oyuncular eşlik edecek.

Yeni dizi "Ruhun Duymaz"ın ayrıntıları belli oldu: Ruhun Duymaz oyuncuları kimler? - 4

Ruhun Duymaz, Ajan Onur ile profesyonel olarak hırsızlık yapan Ece'nin maceralı aşklarını konu alacak.

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