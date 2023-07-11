Yeni dizi "Ruhun Duymaz"ın ayrıntıları belli oldu: Ruhun Duymaz oyuncuları kimler?
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, Ruhun Duymaz’ın ayrıntıları belli oldu. Sevilen oyuncular Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı dizinin yakın zamanda ekran macerasına başlaması bekleniyor. Peki, Ruhun Duymaz'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Yaz sezonu dizilerinden Ruhun Duymaz güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor. Bir suç şebekesini çökertmeye çalışan gizli teşkilatın hikâyesini anlatan dizi, iki ünlü ismi bir araya getirdi.