Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

EDA ECE

Türk sinema ve dizi oyuncusu Eda Ece Uzunalioğlu Tuncer, 20 Haziran 1990 tarihinde dünyada geldi. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.



Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir.[2] 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.