Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

Bir döneme damgasını vuran "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışması, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2025 yaz sezonunda ekranlarda olacak olan yarışma programı, 16 Haziran 2025 tarihinde ekranlara yeniden "merhaba" diyecek. Peki, Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler? - 1

"Yetenek Sizsiniz Türkiye" yıllar sonra yeniden ekranlara dönüyor. Gösteri dünyasına damga vuracak yeni isimlerin keşfedilmesi beklenen yarışma, bu yıl da geniş kitlelerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Yeni sezon, hem format hem de kadro açısından önemli yenilikler içeriyor. Jüri koltuğunda bu kez yepyeni isimler oturuyor. Yarışmanın taze yüzleri, farklı disiplinlerden gelen deneyimli isimlerden oluşuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler? - 2

YETENEK SİZSİZİNİZ JÜRİ ÜYELERİ

Hande Yener’in yanı sıra jüri koltuğunda Eda Ece, Şevval Sam ve İlker Ayrık yer alırken, yarışmanın sunuculuğunu Alp Kırşan üstleniyor. Birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış bu isimler, yarışmacılara hem ilham verecek hem de yol gösterecek.Cornetto iş birliğiyle hazırlanan "Yetenek Sizsiniz", 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı ilk iki bölümüyle ekranlarda olacak.

Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler? - 3

HANDE YENER

Hande Yener, gerçek adıyla Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973, İstanbul), Türk pop ve elektronik müzik şarkıcısıdır. İzleyen yıllarda "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", “Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor” ve “Apayrı” gibi başarılı pop albümleriyle ün kazandı.

2007’de “Nasıl Delirdim?” adlı albümüyle elektronik müziğe geçiş yaptı ve bu yeni tarzıyla eleştirel beğeni topladı. Ardından 2010’da yeniden pop sahnesine döndü; “Mükemmel” (2014) ve “Hepsi Hit” (2016‑17) albümleriyle yeniden listelerde üst sıralarda yer aldı.

Yaşamı boyunca popüler imajı, kıyafetleri ve imaj değişimleriyle dikkat çeken Hande Yener; Madonna gibi sanatçılardan ilham alarak stil ikonu haline geldi. 2000’lerin başında Türkiye’de milyon satan nadir sanatçılardandır ve 2013’te YouTube’da en çok izlenen Türk şarkıcı olmuştur.

Kariyeri boyunca 5 Altın Kelebek ve 4 Kral Türkiye Müzik Ödülü gibi prestijli ödüller kazandı.

Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler? - 4

ŞEVVAL SAM

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Ailesinin kökenlerinin Balkanlar, Orta Anadolu, Doğu, Irak, Malatya'nın başka bir etnik kimliği ve Bulgaristan olduğunu söylemiştir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sam, aynı zamanda çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler? - 5

İLKER AYRIK

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Anne ve baba tarafından Makedonya göçmenidir. Henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Lisedeyken mühendis olma hayali kurduğunu fakat okulda sahneye çıktığı bir tiyatro oyunu sonrası bu hayalinden vazgeçip tiyatrocu olmaya karar verdiğini belirtmiştir. 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra 6 sene Müjdat Gezen'in asistanlığını yaptı. Okuldan mezun olduktan sonra MSM Oyuncuları, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Kent Oyuncuları ile birlikte çalışan İlker Ayrık, 2005 yılında Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu.

2009 yılında Ömür Arpacı ve Aykut Taşkın ile birlikte Doa'nın "Yallah" klibinde oynamıştır. 2007-2009 sezonunda Cimri oyunu ile Kent Oyuncuları'na katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra 2001'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Çakallarla Dans film serisindeki "Muhasebeci Servet" rolüyle bilinir. Son olarak, 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde "Çağatay" karakterini canlandırdı.

2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile evlenmiş, bu evliliğinden "Ferit" ve "Ömer" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler? - 6

EDA ECE

Türk sinema ve dizi oyuncusu Eda Ece Uzunalioğlu Tuncer, 20 Haziran 1990 tarihinde dünyada geldi. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir.[2] 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

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