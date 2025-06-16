Yetenek Sizsiniz başlıyor: Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?
Bir döneme damgasını vuran "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışması, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2025 yaz sezonunda ekranlarda olacak olan yarışma programı, 16 Haziran 2025 tarihinde ekranlara yeniden "merhaba" diyecek. Peki, Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?
"Yetenek Sizsiniz Türkiye" yıllar sonra yeniden ekranlara dönüyor. Gösteri dünyasına damga vuracak yeni isimlerin keşfedilmesi beklenen yarışma, bu yıl da geniş kitlelerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.
Yeni sezon, hem format hem de kadro açısından önemli yenilikler içeriyor. Jüri koltuğunda bu kez yepyeni isimler oturuyor. Yarışmanın taze yüzleri, farklı disiplinlerden gelen deneyimli isimlerden oluşuyor.