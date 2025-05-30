Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz 1.bölüm tarihi
Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmadan ilk tanıtım videosu yayın tarihi sürprizi ile birlikte geldi. Peki Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak?
Yetenek Sizsiniz yarışmasının yeni sezon tarihi belli oldu. "Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak geri dönüyor.