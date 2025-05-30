Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz 1.bölüm tarihi

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmadan ilk tanıtım videosu yayın tarihi sürprizi ile birlikte geldi. Peki Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak?

Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz 1.bölüm tarihi - 1

Yetenek Sizsiniz yarışmasının yeni sezon tarihi belli oldu. "Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak geri dönüyor.

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Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz 1.bölüm tarihi - 2

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ ÜYELERİ

Efsane yarışma programının yeni sezonu jüri kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Alp Kırşan'ın jüri üyeliğini üstlendiği Yetenek Sizsiniz'in jüri koltuğunda Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık yer alacak.

Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz 1.bölüm tarihi - 3

Yetenek Sizsiniz ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi, yeni bölümüyle 17 Haziran Salı izleyici karşısına çıkacak.

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