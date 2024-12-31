Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları

Yılbaşı özel TV programları günler öncesinden yayınlanan tanıtımlarla duyuruldu. Neredeyse tüm kanallar, yeni yılı evde karşılayacak olan vatandaşlar için ünlü isimlerin de dahil olduğu eğlenceli programlar hazırladı. Peki, TV'de bugün ne var? İşte yılbaşı Tv programları...

Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları - 1

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşını evde geçirecekler için birbirinden eğlenceli Tv programları 31 Aralık gecesi ekranlarda yer alacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları - 2

STAR TV

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın rol aldığı Alice Müzikali yılbaşı akşamı Star'da ekranlara gelecek.

Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları - 3

KANAL D

"Şarkılar Bizi Söyler"; Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 31 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Müzik ziyafeti sunan program,Türk sanat müziğinin eserleriyle fasıl ziyafeti yaşatacak, arabesk müziğinin sevilen şarkılarıyla efkârlandıracak, türkülerle yöre yöre gezdirecek, Rumeli ve Balkan havalarıyla şenlenecek, oyun havalarıyla coşturacak.

Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları - 4

ATV

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması yılbaşına özel olarak ünlü isimlerin yarıştığı bir formatla ekranlarda olacak. Programda “Bir Gece Masalı”nın yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un da aralarında olduğu şarkıcıların da renk kattığı ünlü konuk yarışmacılar olacak.

Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları - 5

SHOW TV

Güldür Güldür Show’un eski skeçlerinden oluşan kolaj yayınını seyirciyle buluşturacak.

Yılbaşı Tv programları: TV'de bugün ne var? 31 Aralık yayın akışları - 6

TV 8

TV8’de ise “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programı olacak. Programın jüri koltuğuna Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola oturacak.

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