Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi

YÜZ YILLIK MUCİZE FİNALİNDE NELER OLACAK?

Çıkan arbedede vurulan Kemal olurken; Süreyya da Harika da perişan olurlar. Herkes hastanede Kemal’in iyileşmesini beklemektedir. Süreyya ise Müzeyyen’in de yardımıyla kendi muhasebesini yapar ve hatalarını kabul eder.