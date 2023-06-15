Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi

Star TV ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisinin 13. bölüm fragmanı ardından final soruları gündeme geldi. Ekran macerasında 12 haftayı geride bırakan Yüz Yıllık Mucize'nin son bölümüne Kemal'in Süreyya'nın önüne atlayıp vurulması damga vurmuştu. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor?

Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi - 1

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan "Yüz Yıllık Mucize" dizisi ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. Farklı konusuyla sosyal medyaya da konu olan Yüz Yıllık Mucize dizisi 15 Haziran'da yayınlanacak. 13. bölümüyle final yapacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi - 2

100 YIL SONRA AYNI YERDEN VURULDU

13. bölümüyle ekranlara veda edecek olan "Yüz Yıllık Mucize"nin yeni fragmanına; 100 yıl sonra aynı yerden vurulan Kemal'in vefatı damga vurdu.

YÜZ YILLIK MUCİZE FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi - 3

YÜZ YILLIK MUCİZE FİNALİNDE NELER OLACAK?

Çıkan arbedede vurulan Kemal olurken; Süreyya da Harika da perişan olurlar. Herkes hastanede Kemal’in iyileşmesini beklemektedir. Süreyya ise Müzeyyen’in de yardımıyla kendi muhasebesini yapar ve hatalarını kabul eder.

Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi - 4

Harika, hastanede olanlardan sonra “Yüz Yıllık Mucize”yi kaleme alır. Turgut, Aysel’e evlenme teklif eder. Herkes için esas sürpriz ise 4 sene sonra gelir.

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