Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor? Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanıyla ipuçları geldi
Star TV ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisinin 13. bölüm fragmanı ardından final soruları gündeme geldi. Ekran macerasında 12 haftayı geride bırakan Yüz Yıllık Mucize'nin son bölümüne Kemal'in Süreyya'nın önüne atlayıp vurulması damga vurmuştu. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi final mi yapıyor?
Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan "Yüz Yıllık Mucize" dizisi ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. Farklı konusuyla sosyal medyaya da konu olan Yüz Yıllık Mucize dizisi 15 Haziran'da yayınlanacak. 13. bölümüyle final yapacak.