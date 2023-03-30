Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor? Dizinin ilk bölümünde geçen Bedri Rahmi Koyu çok konuşuldu

Sezona son derece iddialı bir başlangıç yapan yeni dizi Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu, senaryosu ve çekim yerleriyle sosyal medyada kısa sürüde gündem olmayı başardı. Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisindeki mekanlar merak konusu oldu.
Özellikle Harika ve Ali Tahir'in yolunun kesişmesine vesile olan Bedri Rahmi Koyu'nun konumu merak edildi.
Göcek merkezden yaklaşık 5.5 deniz mili uzaklıkta olan Bedri Rahmi Koyu bir diğer adıyla Taşyaka Koyu, Dalaman/Muğla'da bulunuyor.
Tersane adasının karşısında kuzeybatıda yer alan Taşyaka koyu, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir kaya üzerine yaptığı balık resmi nedeniyle Bedri Rahmi Koyu diye anılıyor. Koyda lokantalar ve yatların yanaşması için ahşap iskeleler bulunuyor.
İlk bölümlerinde Göcek'ten görüntülerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Başarılı yapım İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.