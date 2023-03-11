Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ilgili ayrıntılar belli oldu: Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yüz Yıllık Mucize dizisinin ayrıntıları belli oldu. Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize perşembe günleri ekranlarda olacak. Farklı bir konusu olan dizi, 16 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
Başarılı isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.
Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüzyıllık Bir Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.