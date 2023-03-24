"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize izleyici ile ilk kez dün akşam Star ekranlarında buluştu. Dizinin ilk bölümü sosyal medyada da yoğun bir ilgi gördü. Dizi, yayın süresi içinde 16.874 ileti ve 4.888 kullanıcı ile 16,82 Somera Reyting alarak günü birinci sırada tamamladı. Ayrıca dizi hakkında paylaşılan 21.440 ileti ile hem Türkiye hem de dünya Twitter trendlerinde birinci sıraya çıktı.

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 1

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize ilk bölümüyle dün akşam izleyicinin karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan dizi hakkında yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada 21.440 ileti paylaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 2

DÜNYA TRENDLERİNDE BİRİNCİ SIRADA

Twitter’da 7 saat 40 dakika Türkiye trenlerinde bir numarada kalan dizi; 55 dakika boyunca dünya trenlerinde bir numarada yer aldı. 

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 3

Yüz Yıllık Mucize ayrıca; 16,82 Somera reytingi ile Somera reyting ölçümlemesinde günün birincisi oldu.

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 4

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 5

YÜZ YILLIK MUCİZE'NİN KONUSU

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 6

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu.Detaylar için tıklayın...

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 7

YENİ BÖLÜMÜ MERAKLA BEKLENİYOR

Yüz Yıllık Mucize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Harikanın peşinden İstanbula giden Ali Tahirin büyük sırrının ortaya çıkmaması için verdiği çaba dikkat çekti. 

2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 8
"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 9
"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu - 10
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