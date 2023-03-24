"Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize ilk bölümüyle dün akşam izleyicinin karşısına çıktı.
Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan dizi hakkında yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada 21.440 ileti paylaşıldı.
Twitter’da 7 saat 40 dakika Türkiye trenlerinde bir numarada kalan dizi; 55 dakika boyunca dünya trenlerinde bir numarada yer aldı.
Yüz Yıllık Mucize ayrıca; 16,82 Somera reytingi ile Somera reyting ölçümlemesinde günün birincisi oldu.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.
Dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu.Detaylar için tıklayın...
Yüz Yıllık Mucize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Harikanın peşinden İstanbula giden Ali Tahirin büyük sırrının ortaya çıkmaması için verdiği çaba dikkat çekti.