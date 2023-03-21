Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor

Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır.