Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor

Yüz Yıllık Mucize; ilgi çekici hikayesi ile ekranda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü perşembe saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 1

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizi, seyirciyle ilk kez perşembe akşamı Star ekranlarında buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 2

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur.

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 3

130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 4

Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları,  kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. 

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 5

Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 6

Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. 

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 7

İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 8

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 9

İlgi çekici hikayesiyle ‘Yüz Yıllık Mucize’, ilk bölümüyle 23 Mart Perşembe 20.00’de Star’da!

Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor - 10

YÜZ YILLIK MUCİZE'NİN TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER