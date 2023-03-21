Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamı Star'da başlıyor

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizi, seyirciyle ilk kez perşembe akşamı Star ekranlarında buluşacak.
Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur.
130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.
Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır.
Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.
Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır.
İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
İlgi çekici hikayesiyle ‘Yüz Yıllık Mucize’, ilk bölümüyle 23 Mart Perşembe 20.00’de Star’da!