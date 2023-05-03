Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde Kemal'in sırrı ortaya çıkacak mı?

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 7. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin yedinci bölümünün konusu şöyle;
Kemal’i yaralı halde bulan Harika; Kemal’in hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine Zeren’den yardım ister. Kendisini bıçaklayanın Cem olduğunu anlayan Kemal, Cem’le yüzleşir. Süreyya’nın ise Harika’nın romanda yazdıklarını okuduktan sonra kafası iyice karışmıştır.
Cem, Zeren’i sahne aldığı yerde izlemeye gider ve sırrına ortak olur. Canan’dan şüphelenmekte haklı çıkan Kemal, onun kime çalıştığını anlamak için bir hamle yapar.
Aysel, Tayfun’la bir tartışmaya girince imdadına Turgut yetişir. Kemal ise Turgut’un Canan’ı korumak için ona yalan söylediğini anlar ve ona olan güveni sarsılır.
Turgut, Kemal’i hayal kırıklığına uğrattığı için üzülmüştür ve Süreyya’nın gizlice kime para gönderdiğini öğrendiği anda bu bilgiyi Kemal’le paylaşır.
Harika ise Süreyya’nın Kemal ve Eşref’le ilgili söylediklerinden sonra soluğu onun yanında alır ve ona hesap sorar.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.