Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal geçmişiyle yüzleşiyor

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 4. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin dördüncü bölümünün konusu şöyle;
Kemal’i karşısında gören Süreyya için olanları anlayabilmek zorlaşır. Yemek boyunca Eşref’le ilgili ipuçları arayan Süreyya’nın kafası çok karışır ve eski anıları canlanır.
Harika, Süreyya’nın tutumunun sebebini anlamaz ama Kemal’in yemekte onlarla beraber olmasından çok mutludur. Kemal ise konakta geçirdiği günlere bir yolculuk yapar.
Müjde’nin konağa baskını herkesi şaşırtırken Kemal’in Harikalar’da yemekte olduğunu Müjde’den öğrenen Cem ise soluğu konakta alır.
Kemal’in Eşref’in oğlu olduğunu öğrenen Süreyya, Harika’dan Kemal’i bir daha görmemesini isteyecek kadar sarsılır. Kemal ise evine döndüğünde onu ummadığı bir sürpriz beklemektedir.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.