Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor

Başrollerini Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in paylaştığı, Star TV'de yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize", 27 Nisan Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte "Yüz Yıllık Mucize"nin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 1

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 6. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 2

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin altıncı bölümünün konusu şöyle;

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 3

Süreyya’nın kendisine tokat atmasına çok içerleyen Harika, Kemal’le tekneye biner ancak kafasındaki sorulara cevap bulamayınca eve geri döner. Cem, Kemal’i Harika’dan ve konaktan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 4

Kemal’in ise Harika’yı ve konaktakileri koruyabilmek için tek çıkış yolu konağa yerleşmek olur.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 5

Turgut; konağı kolaçan ederken kazan dairesinde bir mektup bulur. Kemal’e mektubu verdiğinde mektubu dedesinin yazdığını öğrenir.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 6

Harika, Kemal’in yaptıklarına anlam vermekte zorlanırken; Kemal kim olduğunu göremediği biri tarafından bıçaklanır ve onu bulan Harika olur.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 7

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor - 8

YÜZ YILLIK MUCİZE 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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