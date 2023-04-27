Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal konağa taşınıyor

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 6. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin altıncı bölümünün konusu şöyle;
Süreyya’nın kendisine tokat atmasına çok içerleyen Harika, Kemal’le tekneye biner ancak kafasındaki sorulara cevap bulamayınca eve geri döner. Cem, Kemal’i Harika’dan ve konaktan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.
Kemal’in ise Harika’yı ve konaktakileri koruyabilmek için tek çıkış yolu konağa yerleşmek olur.
Turgut; konağı kolaçan ederken kazan dairesinde bir mektup bulur. Kemal’e mektubu verdiğinde mektubu dedesinin yazdığını öğrenir.
Harika, Kemal’in yaptıklarına anlam vermekte zorlanırken; Kemal kim olduğunu göremediği biri tarafından bıçaklanır ve onu bulan Harika olur.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.