Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi

Star TV'de yayınlanan, başrollerini Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize"nin 5. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte 20 Nisan'da izleyiciyle buluşacak "Yüz Yıllık Mucize"nin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 1

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 5. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 2

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin beşinci bölümünün konusu şöyle;

Cem’i kanlar içinde gören Harika ve konaktakiler Cem’i hızla hastaneye götürürler. Cem’in kendisini bu hale getirenin Kemal olduğunu söylemesi Süreyya’yı daha da sinirlendirirken Harika’nın da kafasını karıştırır.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 3

Kemal ise kendisini açıklamak ve Cem’in söyledikleriyle ilgili hesaplaşmak için soluğu hastanede alır.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 4

Süreyya’nın Harika’ya Kemal’i bir daha görmemesi yönünde baskıları devam ederken; geçmişte Eşref’le yaşadıklarının yükü tekrar omuzlarına binmiştir.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 5

Kemal’in evine gizlice bırakılan bir zarf onu huzursuz edince Turgut işi ele alır. Kemal, tüm gerçekleri Harika’ya anlatmak için onunla buluşmak ister.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 6

Harika, kalbinin sesini dinleyerek Kemal’e gider ancak Süreyya’nın da peşinden geldiğini bilmemektedir. Kemal, Harika’ya evlenme teklifi eder.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 7

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi - 8

YÜZ YILLIK MUCİZE 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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