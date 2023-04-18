Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 5. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin beşinci bölümünün konusu şöyle;
Cem’i kanlar içinde gören Harika ve konaktakiler Cem’i hızla hastaneye götürürler. Cem’in kendisini bu hale getirenin Kemal olduğunu söylemesi Süreyya’yı daha da sinirlendirirken Harika’nın da kafasını karıştırır.
Kemal ise kendisini açıklamak ve Cem’in söyledikleriyle ilgili hesaplaşmak için soluğu hastanede alır.
Süreyya’nın Harika’ya Kemal’i bir daha görmemesi yönünde baskıları devam ederken; geçmişte Eşref’le yaşadıklarının yükü tekrar omuzlarına binmiştir.
Kemal’in evine gizlice bırakılan bir zarf onu huzursuz edince Turgut işi ele alır. Kemal, tüm gerçekleri Harika’ya anlatmak için onunla buluşmak ister.
Harika, kalbinin sesini dinleyerek Kemal’e gider ancak Süreyya’nın da peşinden geldiğini bilmemektedir. Kemal, Harika’ya evlenme teklifi eder.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.