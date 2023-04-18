Yüz Yıllık Mucize yeni bölümde neler olacak? Kemal'den Harika'ya evlenme teklifi

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin beşinci bölümünün konusu şöyle;

Cem’i kanlar içinde gören Harika ve konaktakiler Cem’i hızla hastaneye götürürler. Cem’in kendisini bu hale getirenin Kemal olduğunu söylemesi Süreyya’yı daha da sinirlendirirken Harika’nın da kafasını karıştırır.