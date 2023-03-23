Yüz Yıllık Mucize'de büyük tesadüf! 'Süreyya tanıdı Ali Tahir'i'

İLK TANIŞMA

Bu sırada roman yazmak için Göcek'te olan ve Bedri Rahmi Koyu'na gitmek için kiraladığı takada mahsur kalan Harika'yı fark etti.

Ona yardıma giden Kemal, nereye gideceğini sordu ve öğrenince de "Hava bozacak gitmeyin isterseniz" dedi. Ancak başka vakti olmadığını söyleyen Harika, Kemal'den kendisini koya bırakmasını rica etti.