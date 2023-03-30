Yüz Yıllık Mucize'de düğüm çözüldü! "Kemal bu sefer aşkına sahip çık"

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, başrollerini Ebru Şahin, Birkan Sokullu ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı ‘Yüz Yıllık Mucize’ dizisi, 30 Mart akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Harika ile uçaktan inen Kemal, onun peşinden gitti. Bu sırada Süreyya, Kemal'i fark etti. Eşref'i gördüğünü zanneden Süreyya, peşinden gitse de ona yetişemedi.
20 yıl sonra İstanbul'a dönen Kemal'i, Turgut karşıladı. Turgut'a Harika'nın nişanlı olduğunu belirten Kemal, kaderde bir rastlaşma varsa er ya da geç gerçekleşeceğini söyledi.
Turgut'la dertleşen Kemal, tüm geçmişinin saklı olduğu sandığı açmalarını ve şehit askerlerin mektuplarını sahiplerine ulaştırması gerektiğini vurguladı.
Cem'in annesinin getirdiği gelinlikleri deneyen ancak beğenemeyen Harika, Kemal'in kendisine bıraktığı notu buldu.
Bu sırada sandığı bıraktığı emanetçiye giden Kemal, yıllar önce Süreyya'ya aldığı bilekliği gördü ve satın aldı.
Ardından onu arayan ve hikayeyi dinlemek isteyen Harika, onunla buluştu. Aldığı bilekliği Harika'ya hediye eden Kemal, Cem'in de yanlarına gelmesini teklif etti.
Eve gelince halası Süreyya ile dertleşen Harika, ona evleneceği insanı nasıl seçtiğini sordu.
Halasının öğütlerini dinleyen Harika, romanını yazarken Kemal'i düşününce bilgisayarı kapattı.
Sabah yayınevi ile toplantısı kötü geçen ve Kemal ile buluşan Harika, içinde aşk olan bir roman yazması gerektiğini belirtti.
Karakterin hayatındaki kadınları yarı yolda bıraktığını gerçekten aşık olması gerektiğini belirten Harika, Kemal'e "Sana ihtiyacım var" dedi.
Romanı halası için yazmak istediğini ifade eden Harika, onun yardım edeceğini duyunca mutlu oldu.
Bu sırada Kemal de yıllar önce kendisiyle ilgili olan gazete haberini Harika'ya gösterdi.
Aynı anlarda sandığın anahtarını almak için Turgut'u Yorgo'ya yollayan Kemal, onun öldüğünü öğrendi.
Turgut'u yönlendirerek anahtarı bulmasını sağlayan Kemal, Harika'ya, hikaye için daha fazla yardımcı olamayacağını söyledi.
"Bu hikayeyi böyle yarım bırakamazsın" diyen Harika da onu öptü.
Ne yapacağını bilemeyen ve panik olan Harika, kapıda Cem'i görünce şoke oldu. Nişanlısına haksızlık ettiğini ifade eden Cem, Harika'nın doğum gününde evlenebileceklerini söyledi.
O arada konaktaki gizli odasına girerek sandıktakileri almayı planlayan Kemal, sandığın boş olduğunu görünce şoke oldu.
Sabah erken saatlerde bahçedeki gizli geçitten dışarı çıktığı sırada Harika ve ailesini fotoğraf çekinirken gördü.
Süreyya'yı da görüp tanıyan Kemal, neler olduğunu anlamaya çalışırken Müzeyyen onu gördü.
"Eşref geldin demek. Nerelerdeydin oğlum? Gözlerimiz yollarda kaldı" dedi. Ardından da "Süreyya dikilme öyle put gibi, Eşref burada koş" diye bağırdı.
Kemal'in aşık olduğu Harika'nın Süreyya'nın yeğeni olduğunu öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Süreyya’nın yeğeni olduğunu bile bile Harika ile ilişki yaşamaya devam ediyor"
"Eşref-Süreyya ne olacak, Kemal-Harika ne olacak?"
"Süreyya’nın yıllarca kalbine gömdüğü aşkına yazık"
"Hem Harika'nın kim olduğunu öğrendi hem de konağa gidiyor"
"Kemal gerçekleri öğrendi"
"Kemal bu sefer aşkına sahip çık"