Yüz Yıllık Mucize'de düğüm çözüldü! "Kemal bu sefer aşkına sahip çık"

İLK ÖPÜCÜK

"Bu hikayeyi böyle yarım bırakamazsın" diyen Harika da onu öptü.



Ne yapacağını bilemeyen ve panik olan Harika, kapıda Cem'i görünce şoke oldu. Nişanlısına haksızlık ettiğini ifade eden Cem, Harika'nın doğum gününde evlenebileceklerini söyledi.