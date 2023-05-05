Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal"

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi 4 Mayıs Perşembe günü 7. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Harika'nın Kemal'in sırrını çözmesi damga vurdu. İşte yaşananlar...

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi "Yüz Yıllık Mucize", 4 Mayıs akşamı 7. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide Kemal'in konağa yerleşmesiyle Süreyya'nın onun üzerine gitmesi ve Harika'nın büyük sırrı ortaya çıkarması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 2

KEMAL BIÇAKLANDI

Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Kemal'i bıçaklanmış halde bulan Harika, panik olsa da onun dediğini yaptı ve kimseye bir şey söylemedi.

O sırada bahçeye inen Süreyya, ses duydu ancak kimseyi göremedi. İçeri giren Harika, aklı Kemal'de olmasına rağmen çabucak dışarı çıkamadı.

Turgut'u arayan Kemal, bıçaklandığını söyledi. Ona gelmemesini söyleyen Kemal, "Kimin yaptığını bul" dedi. Canan ise konuştuklarını duydu.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 3

"YARAYI SEN DİKECEKSİN"

Herkes uyuduktan sonra Kemal'in yanına giden Harika, onun "Yarayı sen dikeceksin" sözlerine karşı çıksa da kabul etti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 4

ZEREN'DEN KEMAL'E YARDIM

Zeren'in odasından gerekli malzemeleri alan Harika, kendisini gören halasına su verip Kemal'in yanına geri döndü.

Yarayı bir türlü dikemeyen Harika, o an kapıya gelen Zeren'den yardım istedi. Panik olan Zeren, istemeyerek de olsa Kemal'e yardım etti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 5

KEMAL, HİKAYEYİ ANLATMAYA DEVAM ETTİ

Harika'dan romanı yazması konusunda söz alan Kemal, Mehmet'in (kendisinin) çocukları Feraye ile Mustafa'nın öldüğünü anlattı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 6

SÜREYYA, KEMAL'İ KONAĞA KABUL ETTİ

Ertesi sabah Süreyya'nın davetiyle iyileşmiş bir şekilde kahvaltıya giden Kemal, birlikte yaşayacaklarını öğrendi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 7

KEMAL'DEN CEM'E TEHDİT

Bu sırada Turgut'tan kendisini Cem'in bıçakladığını öğrenen Kemal, onu konaktan uzak durması konusunda tehdit etti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 8

CANAN NEYİN PEŞİNDE?

Akşam Turgut'un evinde Canan'ı bekleyen Kemal, ona açıkça neden peşinde olduğunu sordu.

Bu sırada Cem de Süreyya ile buluşup Kemal'in geçmişiyle ilgili pek bir bilgi olmadığını belki de dolandırıcı olduğunu belirtti.

Turgut ve Aysel'i birlikte gören Harika, bu tesadüfe inanmayıp sinirlenirken Kemal'i kovdu. Bu sırada Kemal'in de dikişleri açıldı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 9

SÜREYYA YARALANMA OLAYINI ÖĞRENDİ

Aynı gece kızları Kemal'in kaldığı yerde gören Süreyya, polisi arayacağını ifade etti. Ancak buna engel olmak isteyen Harika, onu kendisinin bıçakladığı yalanını söyledi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 10

GERÇEKLERİ ÖĞRENEN HARİKA HALASINI UYARDI

Sabah ofise giden ve "Eşref Anadolu"yu araştıran Harika, onun vatan haini olmadığını öğrendi. Bu sırada Kemal de Turgut'a artık güvenemeyeceğini ifade etti.

Akşam halasının lavantalarla Kemal'i test ettiğini anlayan Harika, ona Kemal'den intikam alamayacağını söyledi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 11

"EŞREF Mİ KEMAL Mİ, KİM BU?"

Bunun üzerine Süreyya da yeğenine Eşref'le olan nikah fotoğrafını gösterdi. Süreyya, "Çok benziyor konuşması, hareketleri. 'Delirdi' demeyeceğini bilsem 'O Eşref' derdim. Kemal mi, Eşref mi kim bu Harika? Gidip gömleğini yırtıp göğsündeki yara izine bakmak istiyorum" dedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 12

ZEREN'İN SIRRI CEM'E EMANET

Öte yandan nöbete gittiğini söyleyerek evden çıkan Zeren ise sahne aldığı mekana Cem gelince şoke oldu.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 13

HARİKA, KEMAL'İN AB-I HAYAT BİLMECESİNİ ÇÖZDÜ

Kemal'e pansuman yaparken göğsündeki yara izini gören Harika ise halasının sözleri sonrası koşarak Kemal'e gitti.

Bu sırada Turgut'tan Süreyya'nın Harika ve Zeren'in annesine düzenli olarak para yolladığını öğrenen Kemal, Harika gömleğini yırtıp yara izini sorunca şoke oldu.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 14

Harika'nın Kemal'in sırrını çözmesine sosyal medyadan yorum yağdı.

"Bir lavanta meselesi Süreyya çok akıllısın"
"Süreyya ne yaptı etti gerçeği ortaya çıkardı"
"Harika her şeyi anlamak üzere"
"Oyun bitti Kemal"
"Süreyya'nın büyük sırları var"
"Bakalım Kemal buradan nasıl toparlayacak?"

Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal" - 15

YÜZ YILLIK MUCİZE 8. BÖLÜM FRAGMANI

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