Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal"

KEMAL BIÇAKLANDI

Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Kemal'i bıçaklanmış halde bulan Harika, panik olsa da onun dediğini yaptı ve kimseye bir şey söylemedi.

O sırada bahçeye inen Süreyya, ses duydu ancak kimseyi göremedi. İçeri giren Harika, aklı Kemal'de olmasına rağmen çabucak dışarı çıkamadı.

Turgut'u arayan Kemal, bıçaklandığını söyledi. Ona gelmemesini söyleyen Kemal, "Kimin yaptığını bul" dedi. Canan ise konuştuklarını duydu.