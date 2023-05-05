Yüz Yıllık Mucize'de Harika büyük sırrı çözdü! "Oyun bitti Kemal"

Star TV'nin sevilen dizisi "Yüz Yıllık Mucize", 4 Mayıs akşamı 7. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide Kemal'in konağa yerleşmesiyle Süreyya'nın onun üzerine gitmesi ve Harika'nın büyük sırrı ortaya çıkarması dikkat çekti.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Kemal'i bıçaklanmış halde bulan Harika, panik olsa da onun dediğini yaptı ve kimseye bir şey söylemedi.
O sırada bahçeye inen Süreyya, ses duydu ancak kimseyi göremedi. İçeri giren Harika, aklı Kemal'de olmasına rağmen çabucak dışarı çıkamadı.
Turgut'u arayan Kemal, bıçaklandığını söyledi. Ona gelmemesini söyleyen Kemal, "Kimin yaptığını bul" dedi. Canan ise konuştuklarını duydu.
Herkes uyuduktan sonra Kemal'in yanına giden Harika, onun "Yarayı sen dikeceksin" sözlerine karşı çıksa da kabul etti.
Zeren'in odasından gerekli malzemeleri alan Harika, kendisini gören halasına su verip Kemal'in yanına geri döndü.
Yarayı bir türlü dikemeyen Harika, o an kapıya gelen Zeren'den yardım istedi. Panik olan Zeren, istemeyerek de olsa Kemal'e yardım etti.
Harika'dan romanı yazması konusunda söz alan Kemal, Mehmet'in (kendisinin) çocukları Feraye ile Mustafa'nın öldüğünü anlattı.
Ertesi sabah Süreyya'nın davetiyle iyileşmiş bir şekilde kahvaltıya giden Kemal, birlikte yaşayacaklarını öğrendi.
Bu sırada Turgut'tan kendisini Cem'in bıçakladığını öğrenen Kemal, onu konaktan uzak durması konusunda tehdit etti.
Akşam Turgut'un evinde Canan'ı bekleyen Kemal, ona açıkça neden peşinde olduğunu sordu.
Bu sırada Cem de Süreyya ile buluşup Kemal'in geçmişiyle ilgili pek bir bilgi olmadığını belki de dolandırıcı olduğunu belirtti.
Turgut ve Aysel'i birlikte gören Harika, bu tesadüfe inanmayıp sinirlenirken Kemal'i kovdu. Bu sırada Kemal'in de dikişleri açıldı.
Aynı gece kızları Kemal'in kaldığı yerde gören Süreyya, polisi arayacağını ifade etti. Ancak buna engel olmak isteyen Harika, onu kendisinin bıçakladığı yalanını söyledi.
Sabah ofise giden ve "Eşref Anadolu"yu araştıran Harika, onun vatan haini olmadığını öğrendi. Bu sırada Kemal de Turgut'a artık güvenemeyeceğini ifade etti.
Akşam halasının lavantalarla Kemal'i test ettiğini anlayan Harika, ona Kemal'den intikam alamayacağını söyledi.
Bunun üzerine Süreyya da yeğenine Eşref'le olan nikah fotoğrafını gösterdi. Süreyya, "Çok benziyor konuşması, hareketleri. 'Delirdi' demeyeceğini bilsem 'O Eşref' derdim. Kemal mi, Eşref mi kim bu Harika? Gidip gömleğini yırtıp göğsündeki yara izine bakmak istiyorum" dedi.
Öte yandan nöbete gittiğini söyleyerek evden çıkan Zeren ise sahne aldığı mekana Cem gelince şoke oldu.
Kemal'e pansuman yaparken göğsündeki yara izini gören Harika ise halasının sözleri sonrası koşarak Kemal'e gitti.
Bu sırada Turgut'tan Süreyya'nın Harika ve Zeren'in annesine düzenli olarak para yolladığını öğrenen Kemal, Harika gömleğini yırtıp yara izini sorunca şoke oldu.
Harika'nın Kemal'in sırrını çözmesine sosyal medyadan yorum yağdı.
"Bir lavanta meselesi Süreyya çok akıllısın"
"Süreyya ne yaptı etti gerçeği ortaya çıkardı"
"Harika her şeyi anlamak üzere"
"Oyun bitti Kemal"
"Süreyya'nın büyük sırları var"
"Bakalım Kemal buradan nasıl toparlayacak?"