Yüz Yıllık Mucize'de Kemal yolun sonunda! "Olan Harika'ya olacak"

KEMAL'DEN SÜREYYA'YA TEHDİT

Süreyya, Harika'ya annesi gibi çiçek yolladığını ima ederken Kemal de "Çiçeği ben yollamadım. Senin gibi yalancı değilim" dedi.



Kemal'i Harika'dan uzak durması konusunda tehdit eden Süreyya, "Harika senin yeğenin değil. Bunu senden duyması lazım" sözüyle yıkıldı.