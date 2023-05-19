Yüz Yıllık Mucize'de Kemal yolun sonunda! "Olan Harika'ya olacak"

Star TV'nin sevilen dizisi "Yüz Yıllık Mucize", 18 Mayıs Perşembe akşamı 9. bölümüyle ekrana geldi. Diziye, Süreyya'nın sırları ve Canan'ın Kemal'i çaresiz bırakması dikkat damga vurdu.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Harika da Zeren de annelerinden gelen çiçekle yıkılırken Süreyya büyük bir panik yaşadı.
Parti sonunda kızlar odada anneleriyle ilgili tartışırken Süreyya da Kemal'e gitti.
Süreyya, Harika'ya annesi gibi çiçek yolladığını ima ederken Kemal de "Çiçeği ben yollamadım. Senin gibi yalancı değilim" dedi.
Kemal'i Harika'dan uzak durması konusunda tehdit eden Süreyya, "Harika senin yeğenin değil. Bunu senden duyması lazım" sözüyle yıkıldı.
O sırada Zeren ve Harika'nın kavgasını duyup onların yanına giden Süreyya, Nihan'ın kızları konağa bıraktığı günü hatırladı.
Ayhan'ın ölümü sonrası zor durumda olan Nihan'ın gazetedeki yazısı sebebiyle yurtdışına çıkacağını söylemesi ve kızları konağa bırakmak istemesine "Biri benim yeğenim" sözüyle karşı çıkan Süreyya, annesinin itirazıyla durumu kabul ettiğini anımsadı.
Sonrasında da kızlara "Anneniz sizi bırakıp gitti. Bir adamın peşine takıldı. Sizi hiç arayıp sormadı ama eğer siz onu bulmak isterseniz ben karışmam" dedi.
Bu sözler sonrası halasına annesinden gelen çiçeğin bir şey ifade etmediğini belirten Harika, Kemal'in hediyesini açtı.
Ona birlikte kurguladıkları "Yüz Yıllık Mucize" adlı romanın baskını yollayan Kemal, rüyasında Harika'nın tehlikede olduğunu gördü.
Turgut'un "Harika tehlikede. Bir gün buradan uzaklaşın. Her şeyi halledeceğim" notunu anımsayan Kemal, sabah keşfe gitmek için Harika'yı bekledi.
Turgut ise Canan yanıdayken onun peşinde olduğunu Kemal'e anlattı. Canan'ı Beyoğlu'ndaki konağa yönlendiren Turgut, Canan durumu anlayınca zor durumda kaldı.
Varisleri bulma bahanesiyle köye giden Harika ve Kemal de keyifli bir gün geçirdiler.
Bu sırada Adnan Bey'in ablasına borcuna karşılık bir ay vadeli senet imzalattığını öğrenen Sacide, akşam yemeğinde durumu herkese açıkladı.
Sofrada Adnan Bey'den borç aldığını söyleyen Süreyya'nın Zeren'in "Hangi Adnan Bey'den?" sorusu üzerine "Adnan Ziyagil. Hangi Adnan Bey'den olacak, Cem'in babası işte" dedi.
Süreyya'ya hayat veren Zerrin Tekindor'un "Aşk-ı Memnu"ya gönderme yapan bu repliği sosyal medyada gündem oldu.
Konağı kaybetmekten korkan kızlar ise babaları Sadri'nin evlatlık verildiğini öğrendiklerini açıkladı.
Köyde geceyi birlikte geçiren Harika ve Kemal, mutlu bir sabaha uyanırken Harika, halasını ikna edeceğini ve Kemal ile evlenmek istediğini belirtti.
Bu sırada Canan ile Turgut da onların peşindeydi. Takip edildiğini fark eden Kemal, Harika'yı bir bahaneyle Turgut'a emanet ederken adamlarla birlikte Canan'a gitti.
Kemal'e babasını gösteren Canan, onun hikayesini herkesin duyması gerektiğini ifade etti. Eğer dediğini yapmazsa da Turgut'un Harika'yı vuracağını söyledi.
Aynı anlarda Süreyya da Efe'yi alıp mezarlığa gitti. Eşref'in mezarını kazmaya niyetli olan Süreyya, mezarlık boş çıkınca şoke oldu.
Süreyya'nın sırları ve Kemal'in köşeye sıkışmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Süreyya sen ne kötü kalpliymişsin"
"Ah Kemal bitirdin kendini"
"Süreyya yaptığı kötülüklerin bedelini ödüyor"
"Bu hikayenin en masumu Harika"
"Kemal, Süreyya konusunda haklıymış"
"Süreyya'nın Adnan Ziyagil göndermesi harikaydı"
"Olan Harika'ya olacak"