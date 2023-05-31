Yüz Yıllık Mucize'nin 11. bölümünde neler olacak? Harika, Kemal ile bağlantılarını koparıyor

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi 11. bölümüyle 1 Haziran Perşembe akşamı Star’da yayınlanacak.
1 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Harika, Kemal’le ilgili öğrendiklerinden sonra çok sarsılır ve Kemal defterini tamamen kapatma kararı alır.
Süreyya yatılı tedavi olacağını evdekilere açıklar. Ayrıca konağı Adnan Bey’e verip taşınma kararı almıştır ama Harika’nın Cem’le yeniden evlilik kararı alması her şeyi değiştirir.
Harika’nın hem Süreyya’ya karşı suçlu hissetmesi ve konağı kurtarmak istemesi, hem de Kemal’e olan öfkesinden bu kararı alması Zeren’i çok üzmüş, Cem’i ise çok sevindirmiştir.
Canan intikam oyununu sürdürmekte kararlıdır ve son hamlesi konaktaki herkesin hayatını tehlikeye atacaktır.
Düğüne gelen sürpriz misafir ise herkesi çok şaşırtır.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
İşte yeni bölümden kareler...