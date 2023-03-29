Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 2. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin ikinci bölümünün konusu şöyle;
Süreyya havaalanında Eşref’i gördüğünü zannederek Kemal’in peşinden koşar ancak yetişemez ve gördüğünü hayal zanneder.
Harika, eve döndüğünde kendisi için getirdiği gelinliklerle bekleyen Pervin’i bulur.
Harika’nın aklı düğününden çok romanındadır ama Cem’i de üzmek istemez. Kemal’den dinlediği hikayenin devamını öğrenmek için sabırsızlanan Harika, kendini onunla bir balıkçıda bulur.
Cem, Harika’yı Kemal’den kıskanmaktadır ve ona Kemal’i görmemesi yönünde baskı yapar.
Harika ise Kemal’den etkilenip ona beklenmedik bir adım atar.
Turgut; Kemal’in peşinde birileri olduğundan şüphelenir.
Kemal, sırlarıyla dolu sandığını bıraktığı yerden almak için Süreyya ve Harika’nın yaşadığı konağa gittiğinde Müzeyyen onu görür.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
Dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu. Detaylar için tıklayın...
Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Harikanın peşinden İstanbula giden Ali Tahirin büyük sırrının ortaya çıkmaması için verdiği çaba dikkat çekti.