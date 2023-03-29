Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor

Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in başrollerini paylaştığı Star’ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" izleyici ile buluştu. İlk bölümüyle sosyal medyada yoğun bir ilgi gören dizinin 2. bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu. İşte "Yüz Yıllık Mucize"nin 2. bölümü hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 1

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 2. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 2

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin ikinci bölümünün konusu şöyle;

Süreyya havaalanında Eşref’i gördüğünü zannederek Kemal’in peşinden koşar ancak yetişemez ve gördüğünü hayal zanneder.

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 3

Harika, eve döndüğünde kendisi için getirdiği gelinliklerle bekleyen Pervin’i bulur. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 4

Harika’nın aklı düğününden çok romanındadır ama Cem’i de üzmek istemez. Kemal’den dinlediği hikayenin devamını öğrenmek için sabırsızlanan Harika, kendini onunla bir balıkçıda bulur. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 5

Cem, Harika’yı Kemal’den kıskanmaktadır ve ona Kemal’i görmemesi yönünde baskı yapar. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 6

Harika ise Kemal’den etkilenip ona beklenmedik bir adım atar.

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 7

Turgut; Kemal’in peşinde birileri olduğundan şüphelenir. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 8

Kemal, sırlarıyla dolu sandığını bıraktığı yerden almak için Süreyya ve Harika’nın yaşadığı konağa gittiğinde Müzeyyen onu görür.

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 9

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 10

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu. Detaylar için tıklayın...

Yüz Yıllık Mucize'nin 2. bölümünde neler olacak? Harika Kemal’den etkileniyor - 11

Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Harikanın peşinden İstanbula giden Ali Tahirin büyük sırrının ortaya çıkmaması için verdiği çaba dikkat çekti. 

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