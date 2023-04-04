Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor

Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in başrollerini paylaştığı Star dizisi "Yüz Yıllık Mucize" izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 2. bölümüyle sosyal medyada yoğun bir ilgi gören dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu. İşte "Yüz Yıllık Mucize"nin 3. bölümü hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 1

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 3. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 2

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin üçüncü bölümünün konusu şöyle;

Müzeyyen’in bahçede Eşref’i gördüğünü söylemesi Süreyya’nın aklını karıştırır ve ilk kez Eşref’in mezarını ziyarete gider.

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 3

Harika, Kemal’i öptüğünü Cem’e söyleyince Cem’in gururu kırılır ve Harika’dan bir karar vermesini ister.

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 4

Kemal, peşindekilerin kim olduğunu anlamak ve durumu kontrol altına almak için Turgut’la bir plan yapar. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 5

Kemal, konaktakilerin de tehlikede olabileceğini düşünerek romanı bahane ederek Harika’yla görüşmek ister.

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 6

Müzeyyen’in evdekilere sürprizi herkesi endişelendirir ve Kemal imdatlarına yetişir.

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 7

Harika Cem’le ilişkisi konusunda gel gitler yaşadığını ve Kemal’den ne kadar etkilendiğini Süreyya’ya anlatınca Süreyya,  Kemal’i yemeğe davet eder. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 8

Kemal yıllar sonra tekrar evindedir.

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 9

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor - 10

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