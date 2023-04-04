Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 3. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin üçüncü bölümünün konusu şöyle;
Müzeyyen’in bahçede Eşref’i gördüğünü söylemesi Süreyya’nın aklını karıştırır ve ilk kez Eşref’in mezarını ziyarete gider.
Harika, Kemal’i öptüğünü Cem’e söyleyince Cem’in gururu kırılır ve Harika’dan bir karar vermesini ister.
Kemal, peşindekilerin kim olduğunu anlamak ve durumu kontrol altına almak için Turgut’la bir plan yapar.
Kemal, konaktakilerin de tehlikede olabileceğini düşünerek romanı bahane ederek Harika’yla görüşmek ister.
Müzeyyen’in evdekilere sürprizi herkesi endişelendirir ve Kemal imdatlarına yetişir.
Harika Cem’le ilişkisi konusunda gel gitler yaşadığını ve Kemal’den ne kadar etkilendiğini Süreyya’ya anlatınca Süreyya, Kemal’i yemeğe davet eder.
Kemal yıllar sonra tekrar evindedir.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.