Yüz Yıllık Mucize'nin 3. bölümünde neler olacak? Kemal yıllar sonra konağa geliyor

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 3. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.