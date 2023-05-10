Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü

Başrollerini Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in paylaştığı, Star TV'de yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize"nin 8. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte 11 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak "Yüz Yıllık Mucize"nin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 1

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 8. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 2

11 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:

 Süreyya’ya Kemal ve Eşref’in benzerliklerini keşfetmek iyi gelmez. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 3

Harika da halasının durumuna çok üzülür ve Kemal’den hiç istememesine rağmen gitmesini ister.

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 4

Harika’nın sürpriz doğum günü hazırlıkları için tüm konak el ele verir. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 5

Konağa gelen tebligat Süreyya’yı çok endişelendirir ve bir çıkış yolu bulmak zorunda kalır. Harika ise geri döndüğü işinde sürpriz bir müşteriyle karşılaşır. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 6

Turgut, Aysel’in parasını geri alır. Harika’nın 80’ler konseptli doğum gününde gelen çiçek başta Harika olmak üzere herkesi çok şaşırtır.

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 7

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

İşte yeni bölümden yansıyan kareler...

Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 8
Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 9
Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü - 10
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