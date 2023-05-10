Yüz Yıllık Mucize'nin 8. bölümünde neler olacak? Harika'ya sürpriz doğum günü

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 8. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.
11 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Süreyya’ya Kemal ve Eşref’in benzerliklerini keşfetmek iyi gelmez.
Harika da halasının durumuna çok üzülür ve Kemal’den hiç istememesine rağmen gitmesini ister.
Harika’nın sürpriz doğum günü hazırlıkları için tüm konak el ele verir.
Konağa gelen tebligat Süreyya’yı çok endişelendirir ve bir çıkış yolu bulmak zorunda kalır. Harika ise geri döndüğü işinde sürpriz bir müşteriyle karşılaşır.
Turgut, Aysel’in parasını geri alır. Harika’nın 80’ler konseptli doğum gününde gelen çiçek başta Harika olmak üzere herkesi çok şaşırtır.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
İşte yeni bölümden yansıyan kareler...