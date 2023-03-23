Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım başladı.
23 Mart akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi, günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir'in (Birkan Sokullu) hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları konu ediniyor.
Ebru Şahin, Yüz Yıllık Mucize dizisinde asıl mesleği avukatlık olan ve ilk romanını yazmak için uğraşan 'Harika' karakterine hayat verecek.
Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in canlandıracağı karakter kadar yaşamı ve daha önce rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Ebru Şahin hakkında her şey...
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da doğdu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.
Kariyerine reklam filmleriyle başlayan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı 'Kan Parası' filmi ile yaşadı.
Ardından 'Babam' filmi ve 'Savaşçı' dizisinde rol aldı. 'İstanbullu Gelin' adlı dizide hayat verdiği 'Burcu' karakteriyle tanınan Ebru Şahin'in yıldızı, Akın Akınözü ile başrolleri paylaştığı 'Hercai' dizisiyle parladı.
Hercai'de 'Reyyan' rolüyle başarılı bir performans sergileyen Şahin, 2021 yılında 'Destan' adlı dizide de 'Akkız' karakterine hayat verdi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile evlendi.
Cedi Osman ile evlendikten sonra Türkiye ile ABD arasında mekik dokuyan Ebru Şahin, eşiyle mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.