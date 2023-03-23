Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri

Ebru Şahin, Yüz Yıllık Mucize dizisinde asıl mesleği avukatlık olan ve ilk romanını yazmak için uğraşan 'Harika' karakterine hayat verecek.

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in canlandıracağı karakter kadar yaşamı ve daha önce rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Ebru Şahin hakkında her şey...