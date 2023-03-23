Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri

23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'de Harika karakterini canlandıracak Ebru Şahin'in özel hayatı merak ediliyor. İşte Ebru Şahin'in bilinmeyenleri...

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri - 1

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım başladı.

23 Mart akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi, günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir'in (Birkan Sokullu) hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları konu ediniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri - 2

Ebru Şahin, Yüz Yıllık Mucize dizisinde asıl mesleği avukatlık olan ve ilk romanını yazmak için uğraşan 'Harika' karakterine hayat verecek.

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in canlandıracağı karakter kadar yaşamı ve daha önce rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte  Ebru Şahin hakkında her şey...

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri - 3

KARİYERİNE REKLAM FİLMLERİYLE BAŞLADI

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da doğdu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyerine reklam filmleriyle başlayan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı 'Kan Parası' filmi ile yaşadı.

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri - 4

'HERCAİ' DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI

Ardından 'Babam' filmi ve 'Savaşçı' dizisinde rol aldı.  'İstanbullu Gelin' adlı dizide hayat verdiği 'Burcu' karakteriyle tanınan Ebru Şahin'in yıldızı, Akın Akınözü ile başrolleri paylaştığı 'Hercai' dizisiyle parladı.

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri - 5

Hercai'de 'Reyyan' rolüyle başarılı bir performans sergileyen Şahin, 2021 yılında 'Destan' adlı dizide de 'Akkız' karakterine hayat verdi.

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri - 6

CEDİ OSMAN İLE EVLENDİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile evlendi.

Cedi Osman ile evlendikten sonra Türkiye ile ABD arasında mekik dokuyan Ebru Şahin, eşiyle mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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