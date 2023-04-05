Yüz Yıllık Mucize'nin senaristi Nuran Evren Şit: Ülkemize dair bir hikaye oluşturmaya odaklandık

"ÖZGÜN KALABİLMEK İÇİN BENZERLİK TAŞIYAN YAPIMLARI BİLE İZLEMEDİM"

"Yüz Yıllık Mucize" dizisinin hikayesini yazarken esinlendiğiniz bir yapım ya da eser oldu mu?

Hikayenin kök fikri pek çok esere ilham olmuş bir fikir zaten. Yaşlanmanın durması, sonsuz zamanda var olmak. Böyle bir durumun aşk ve duygu ekseninde yarattığı çatışma. Bunu farklı öyküler içinde işleyen pek çok film, dizi, roman hatta efsane var. Biz bunların hepsinden ayrışmaya, bu topraklara, bu kültüre ve tarihimize ait, buradan beslenen bir hikaye oluşturmaya odaklandık. O yüzden özellikle şuradan buradan esinlendik diyemem. Hatta özgün kalabilmek adına, projenin benzerlik taşıdığı söylenen yapımların hiçbirini özellikle izlemedim.