Yüz Yıllık Mucize'nin senaristi Nuran Evren Şit: Ülkemize dair bir hikaye oluşturmaya odaklandık

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, 130 yaşındaki Ali Tahir'in Harika ile tanışmasıyla değişen hayatını anlatan "Yüz Yıllık Mucize"nin senaristi Nuran Evren Şit, diziyle ilgili merak edilenleri açıkladı.
Star TV'nin sevilen dizisiyle ilgili konuşan Nuran Evren Şit, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
Oyuncu seçiminde sizin senarist olarak katkınız oldu mu? Yazarken hayal ettiğiniz oyuncular var mıydı?
Birkan Sokullu’nun başrol olacağı kesindi ben projeye dahil olduğumda. Onun hayat vereceği bir karakteri yazmak, Kemal’in ayrı dönemlerini ve ayrı kişiliklerini, evrelerini tasarlarken onu gözümde canlandırabiliyor olmak büyük bir avantajdı. Hakikaten de çok zor bir işin altından çok başarılı bir şekilde kalktı. Ebru Şahin de dahil olduktan sonra onları hayal ederek yazmak çok daha keyifli hale geldi. Oyuncu seçimi daha çok yönetmenimiz ve yapımcımız tarafından yapıldı.
Çok şanslıyım, pek çoğu hep çalışmak istediğim ustalardan ve genç yeteneklerden kurulu bir oyuncu kadromuz oldu. Bilhassa Hümeyra ile ilk görüşmemiz, onun senaryoyu çok beğenmiş olması benim meslek hayatımda unutmayacağım bir gururdur. Her birine kalpten teşekkür ediyorum.
"Yüz Yıllık Mucize" dizisinin hikayesini yazarken esinlendiğiniz bir yapım ya da eser oldu mu?
Hikayenin kök fikri pek çok esere ilham olmuş bir fikir zaten. Yaşlanmanın durması, sonsuz zamanda var olmak. Böyle bir durumun aşk ve duygu ekseninde yarattığı çatışma. Bunu farklı öyküler içinde işleyen pek çok film, dizi, roman hatta efsane var. Biz bunların hepsinden ayrışmaya, bu topraklara, bu kültüre ve tarihimize ait, buradan beslenen bir hikaye oluşturmaya odaklandık. O yüzden özellikle şuradan buradan esinlendik diyemem. Hatta özgün kalabilmek adına, projenin benzerlik taşıdığı söylenen yapımların hiçbirini özellikle izlemedim.
Yüz Yıllık Mucize'de Ali Tahir büyük sırları olan ve geçmişiyle her seferinde bağını koparmak zorunda olan bir karakter. Dizide onun hikayesinin ve yaşadığı aşkların derinliğine inilecek mi?
Başından beri yola çıkarken amacımız bu yöndeydi. Ali Tahir’le özdeşim kurabilmemizin yolu, bir insanın 130 yıl boyunca yaşlanmayışı nasıl bir şeydir, bunu hissedebilmemizin tek yolu bu zaten. Hikayemizin gerektirdiği kadar, onun geçmişini, yaşadığı zorlukları ve Türkiye’nin de içinden geçtiği dönemleri hissetmeye devam edeceğiz öykümüzün arka planında.
Dizide Eşref'in konağında onun mirasıyla yaşayan Süreyya'nın kendi ailesi ve geçmiş travmalarını da izleyecek miyiz?
Konak da bizim başrollerimizden biri, o konakta yıllarca o duvarlar nelere şahitlik ettiyse, bizler de o anların içine dalıp çıkacağız. Süreyya o konağın temel direği, onun yaşadıkları hikayemizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Zamanla onun da derin sırlarına doğru bir yolculuğumuz olacak.
Ali Tahir'in Leyla'dan olan çocuklarıyla ilgili bir gelişme olacak mı?
Elbette. Hikayemiz açıldıkça, bu soru işaretlerinin çarpıcı cevaplarıyla buluşacak seyircimiz.
Harika ve Kemal'in hikayesi Göcek'te başladı ve İstanbul'da devam ediyor. İlerleyen bölümlerde bu ikiliyi yine farklı rotalarda görebilecek miyiz?
Onların değişik maceralarına elbette tanıklık edeceğiz. Hikâye neyi gerektirirse onu gerçekleştirmeye odaklı şahane bir yapım ekibimiz var. Bu bir senaryo yazarı için büyük bir lüks.
Ali Tahir, yüzyıllık süreçte pek çok döneme tanıklık etmiş bir karakter. Karakterin kişisel hikayesine odaklanırken yaşadığı dönemi yansıtmayı nasıl başarıyorsunuz? Araştırma süreciniz nasıl ilerliyor?
Senaryo ekibimizde Serdar Soydan bu kısmı üstleniyor. Tarihi doku, anekdotlar, onun katkısıyla şekilleniyor. Ayrıca Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’dan oluşan güçlü bir yazı ekibimiz var.
Ali Tahir’in 130 yıllık hayatını kronolojik olarak tasarladık ve gerektikçe geri dönüşlerle hikâyeyi buradan beslemeye devam edeceğiz.