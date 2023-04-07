Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor'un oğlu da ünlü çıktı!

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Eşref'in eşi, Harika'nın halası Süreyya karakterine hayat veren Zerrin Tekindor'un özel hayatı da bir hayli merak ediliyor.
130 yaşındaki Ali Tahir’in Harika ile tanışmasıyla değişen hayatını anlatan Yüz Yıllık Mucize oyuncusunun oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı.
Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor ile 1988 yılında evlenen 1999'da boşanan Zerrin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.
23 Eylül 1989'da Ankara'da dünyaya gelen Hira Tekindor; çevirmenlik, tiyatro ve kısa film yönetmenliği yapıyor.
Pierre Loti Fransız Lisesi mezunu olan ünlü isim, lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu babası Çetin Tekindor tarafından yazılan "Örümcek" isimli kısa filmle 2006'da ödül aldı.
The University of Kent'in Film Studies bölümünü kazanan Hira Tekindor, 2010'da buradan mezun oldu.
Ardından birçok tiyatro oyununun çevirisini üstlenen Tekindor, "Köprüden Görünüş", "Arzu Tramvayı", "Toz" gibi tiyatro oyunlarının yönetmenliğini üstlendi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hira Tekindor, sık sık annesi ve babasıyla pozlarını da takipçileri ile paylaşıyor.