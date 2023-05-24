Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi yeni bölümüyle 25 Mayıs Perşembe akşamı Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde, Harika, Kemal’in aniden ortadan kaybolmasından şüphelenince onun izini sürmeye karar veriyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor - 1

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi yeni bölümüyle 25 Mayıs Perşembe akşamı Star’da yayınlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor - 2

YÜZ YILLIK MUCİZE YENİ BÖLÜM KONUSU

Canan tarafından esir alınan Kemal, Turgut’a Harika’yı emanet etmiştir ama Turgut’un ona ihanet edebileceği ihtimalini hesaba katmak istemez. Harika ise Turgut’la eve doğru yola çıktığında Süreyya’nın başının dertte olduğunu öğrenir ve halasının yardımına koşar.

Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor - 3

Süreyya, Eşref’in mezarının boş olduğunu gördükten sonra kendine gelemez. Canan, Kemal’i Amerika’ya götürmek için hazırlıklarını tamamlarken, Turgut da Harika’nın yanında kalmanın bir yolunu bularak onu kontrol altında tutmaktadır. Müzeyyen, Süreyya için çok endişelidir.

Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor - 4

Harika ise Kemal’in aniden ortadan kaybolmasından şüphelenince onun izini sürmeye karar verir ve rastladıkları onu dehşete düşürür.

Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor - 5

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor - 6

İlgi çekici hikayesiyle Yüz Yıllık Mucize, her perşembe Star’da ekrana geliyor.

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