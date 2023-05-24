Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor

Süreyya, Eşref’in mezarının boş olduğunu gördükten sonra kendine gelemez. Canan, Kemal’i Amerika’ya götürmek için hazırlıklarını tamamlarken, Turgut da Harika’nın yanında kalmanın bir yolunu bularak onu kontrol altında tutmaktadır. Müzeyyen, Süreyya için çok endişelidir.