Yüz Yıllık Mucize'nin yeni bölümü: Harika, Kemal’in izini sürüyor

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi yeni bölümüyle 25 Mayıs Perşembe akşamı Star’da yayınlanacak.
Canan tarafından esir alınan Kemal, Turgut’a Harika’yı emanet etmiştir ama Turgut’un ona ihanet edebileceği ihtimalini hesaba katmak istemez. Harika ise Turgut’la eve doğru yola çıktığında Süreyya’nın başının dertte olduğunu öğrenir ve halasının yardımına koşar.
Süreyya, Eşref’in mezarının boş olduğunu gördükten sonra kendine gelemez. Canan, Kemal’i Amerika’ya götürmek için hazırlıklarını tamamlarken, Turgut da Harika’nın yanında kalmanın bir yolunu bularak onu kontrol altında tutmaktadır. Müzeyyen, Süreyya için çok endişelidir.
Harika ise Kemal’in aniden ortadan kaybolmasından şüphelenince onun izini sürmeye karar verir ve rastladıkları onu dehşete düşürür.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
İlgi çekici hikayesiyle Yüz Yıllık Mucize, her perşembe Star’da ekrana geliyor.