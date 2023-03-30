Yüz Yıllık Muzice dizisi oyuncuları kimler? İşte Yüz Yıllık Muzice dizisinin kadrosu ve karakterleri

SÜREYYA :



Harika’nın halası, onu büyüten kişi. Büyük bir kalp yarasıyla yaşasa da hayat dolu, modern bir kadındır. Eski kocasından ona kalan konakta, 8 kadının bir arada olduğu büyük bir aile olarak yaşarlar. Süreyya kendisini, genç yeğenlerini özgür ve güçlü kadınlar olarak yetiştirmeye adamıştır.